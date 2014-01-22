金价2014年料接近触底 中国需求强劲增长势头可能不再

* 今年金价料持稳在每盎司1,235美元

* 继去年大跌28%之后，金价料表现沉闷直到2015年相当长时间

* 今年银价料平均为每盎司19.95美元，2015年料为21美元

路透伦敦1月21日 -路透调查显示，金价2014年不会从当前约1,250美元水准进一步大幅下挫，不过那些寄望去年28%的深跌会引发金价反弹的投资者将感到失望。

去年的这个时候，路透调查分析师预计金价较2012年均价涨6%，但实际情况是，去年金价触及2010年8月以来最低水准每盎司1,180.71美元，令分析师的预测落空。

过去一个月路透访问了37位分析师，他们平均预计今年黄金价格为每盎司1,235美元，2015年金价料仅会微升至1,260美元。

尽管这表明金价沉重卖压可能已经结束，但希望继重跌后今年会反弹的投资者也不会感到宽慰。去年金价跌幅创32年来最大。

对金价下一步走势的预期出现分歧，但预估值区间只是通常水准的一半，分析师似乎至少都认同一点，那就是过去五年黄金大涨或大跌的走势不会重演。

Hermes大宗商品资产组合经理David Hemming这样概括研究黄金市场的难度：“昨天它还是避险天堂，今天就是货币，而明天又变成实货商品。”

宏观经济改善、股市劲扬以及美元走坚预期都料将利空黄金。

“金价已经跌去不少，一年下跌了差不多30%，所以我想人们会普遍认为金价正在探底，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“金价可能会略微走高，因为此前价格下跌会吸引珠宝需求和新的投资需求。”

“但宏观因素将更加不利于黄金--全球经济不断改善，债券收益率(殖利率)和美元上涨也将带来阻力，而且投资者将变得更加失望。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)削减量化宽松计划的预期，是2013年金价下跌的主要推手。此外，股市劲扬也吸引部分投资者离开金市。

超宽松货币政策是推动金价2011年创纪录高位的重要功臣。

欲浏览2014年大宗商品回报相关图表，请点击：(link.reuters.com/reb25t)

欲浏览路透2014年贵金属价格调查报告图表，请点击：(link.reuters.com/pyk45t)

**中国需求不太可能变得更强**

投资者去年大举抛售黄金上市交易基金(ETF)，轻而易举地就抵消了亚洲黄金市场尤其是中国对金条和金币需求的增长，以及珠宝市场的回升。

较低的价格可能会支撑两个最大的买家--中国和印度今年的黄金实货买兴，不过中国需求增幅要想媲美2013年可能有些困难。

“中国明年的需求可能会和今年一样强劲，但不太可能更强。”BMO 资本市场的分析师Jessica Fung说道。“金价可能需要再跌15%左右，才能看到中国再次涌现大量买兴。”

预期今年白银价格会持于当前水平附近，调查预估中值预估银价将重返每盎司19.95美元，较目前价格相差不多。

巴克莱资本称，“围绕白银前景我们主要的一个担忧是库存过高，自2009年以来每年供给过剩令库存不断增加。”

“鉴于我们对2014和2015年矿山供给的增长预估，银价不太可能持续上涨。”

预期2015年的银价将略升至每盎司21.00美元，同金价小升的走势相一致。(完)

(编译 李爽/许娜/孙茉莉; 审校 张涛)

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