焦点：金价料在2015年触底 今年均价预计跌10%--汤森路透

《路透晚报》--4月26日
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路透伦敦9月18日 - 汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)周四表示，金价可能会在2015年在1,170-1,200美元之间触底。美国经济慢慢恢复正常，而投资者仍不担心通胀压力。
GFMS在2014年中期黄金报告中表示，继主要消费国中国和印度今年上半年首饰生产大幅下滑之后，实货需求的增加或在2015年给金价提供些许支撑，但不足以抵消西方持续缺乏投资兴趣的影响
今年金价均值或在每盎司1,270美元，低于2013年的1,410美元。去年黄金在历经12年上涨之后，首次出现年度下跌。周四金价在每盎司1,236美元附近，距1,200美元不远，GFMS预测未来几周可能测试这一价位。
美国经济和金融环境企稳不利于今年的黄金投资，但受乌克兰和中东地区紧张局势提振，迄今金价上涨了3%。
“要是没有这些风险因素，金价可能早已测试每盎司1,200美元的水平，”GFMS研究主管Rhona O'Connell表示。
“长期来看，通胀压力是支撑论据之一...如果我们回归某种积极的经济活动...正因为系统内的流动性数额，对通胀压力肯定会有一定程度的担忧。”
O'Connell还表示，虽然难以预测，但通胀升温预期应该不会在两年内成为现实。
从2009到2012年，金融市场不确定性推动投资者追求黄金等安全资产，但随着美国升息预期开始增强，专业投资者的资金随后重返高收益投资。
金价去年重挫28%，因投资者沽出实货支持的上市交易基金(ETF)等投资产品。这些ETF发行实物金支持的证券。
自2003年开始以来，这成为一个热门的黄金投资渠道，但去年由于市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会缩减刺激措施，黄金持仓量减少了880吨。GFMS表示，投资者2014年可能会进一步减仓125吨黄金。
**2014年实货需求料减少**
2014年实货黄金购买料下降15.9%至4,174吨，去年创下纪录高位4,957吨。实货黄金交易包括黄金首饰、散户投资、金条和金币买卖，以及央行的黄金持仓变化。
实货黄金买卖在上半年骤降超过26%，因对价格敏感的亚洲市场消费者推迟购买，寄望金价下跌。
中国需求今年上半年减少22%至351吨，因该国经济增长放缓。中国去年黄金需求触及纪录高位，取代印度成为全球最大黄金消费国。
印度的黄金首饰加工上半年下滑18%至296吨，因去年提高进口关税后官方的进口减少。
GFMS称，考虑到ETF基金缩减持仓，以及金矿产出在2014年达到创纪录的3,101吨，金市可能维持185吨的盈余。
2014年金碎料供应料减少13%至1,104吨，而随着金矿三年来首次开始增加对冲仓位，这应产生42吨的净对冲供应。
供应 2013年(吨) 2014年预估(吨)
金矿产出 3,054 3,101
金碎料 1,269 1,104
净对冲供应 -46 42
总计 4,277 4,248
需求
珠宝首饰 2,368 2,210
工业加工 409 396
央行需求 409 412
散户投资 1,775 1,156
总计 4,961 4,174
实货盈余/短缺 -684 74
ETF库存 -880 -125
交易所库存 -98 14
净结余 294 185
数据来源：GFMS 2014年中期黄金调查报告
(完)
(编译 王颖/朱晓军/艾茂林; 审校 张涛/田建华/杜明霞)
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