金价回落1% 因担忧美联储进一步缩减购债和股市回稳

* 股市反弹引发金市获利了结

* 对美联储进一步缩减购债的担忧重压金市

* 去年中国从香港的黄金进口触及纪录高位

路透纽约/伦敦1月27日 -金价周一下跌约1%，从稍早触及的额两个月高位回落，因美国股市回稳，以及在美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周会议前的紧张情绪引发获利了结。

对美联储可能进一步缩减购债的预期打压金价。美国联邦公开市场委员(FOMC)将从本周二开始举行为期两天的政策会议。

金价盘初升向1,280美元，因数据显示，去年中国从香港的黄金进口猛增至纪录高位。

不过，在纽约时段下午的交易中，金价从高位急挫约25美元，或2%，因美国股市逆转稍早的跌势，终止上周的大幅回调势头。标普500指数.SPX上扬约0.2%。

1941 GMT，现货金回落1.2%，报每盎司1,253.66美元，盘中触及两个月高位1,278.01美元。

上周，金价上扬约1%，连涨第五周，为2012年9月以来首见。

COMEX-2月期金收跌0.9美元，报每盎司1,263.40美元，根据路透初步数据，成交量较250日均值高约10%。

其他贵金属方面，现货银跌1.2%，报每盎司19.62美元。现货铂金跌1.2%，报每盎司1,406.20美元。现货钯金回落1.5%，报每盎司720.75美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1263.40 -0.90 -0.1 1251.90 1279.80 143,874

COMEX白银期货 19.793 0.028 0.1 19.625 20.090 32,844

COMEX铂金期货 1421.10 -7.50 -0.5 1412.20 1439.80 9,990

COMEX钯金期货 722.55 -12.25 -1.7 722.10 737.75 4,172

现货金 1253.66 -14.98 -1.2 1252.53 1278.01

现货银 19.620 -0.240 -1.2 19.640 20.070

现货铂金 1406.20 -17.05 -1.2 1414.75 1436.25

现货钯金 720.75 -11.00 -1.5 724.60 735.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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