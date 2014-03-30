金价从六周低位反弹 本周连跌第二周

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
* 金价本周下跌3%
* 美元上扬0.1%，全球股市攀升
* 美国2月消费者指数增长0.3%
路透纽约/伦敦3月28日 -金价周五在触及1,300美元之下的六周低位后反弹收涨，但本周连跌第二周，因美国经济前景改善推高美元，并提振风险意愿。
在过去九个交易日中，金价走势震荡，从六个月高位回落约100美元，因地缘政治紧张局势缓解，美国经济数据强劲，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦暗示可能在明年上半年升息。
低利率是近几年推高金价的重要因素。
1840 GMT，现货金稍早跌至2月12日以来最低1,285.34美元，后反弹，1840GMT，上扬0.3%，报每盎司1,294.16美元。金价本周下跌3%。
美国COMEX-4月期金收跌0.90美元，或0.07%，报每盎司1,293.80美元。
瑞士信贷的分析师KarimCherif称，“市场人士过去几日开始重新关注经济基本面，对俄罗斯和克里米亚问题的关注减弱。”
美元指数.DXY上扬0.1%，而欧洲和美国股市也走高。
数据显示美国2月消费者支出增长，是美国经济在受到严冬拖累成长放缓后重拾力道的最新迹象。数据提振美元走强。
市场的下一个关注目标将是下周五公布的非农就业报告，投资者将从中寻找美国经济劲道的线索。
实货市场，交易商称需求可能增加，因近期金价大跌，但他们仍持谨慎态度，因消费者看似对金价未来走向仍不确定。
全球最大黄金消费国中国的黄金价格仍低于伦敦现货金价，暗示缺乏新需求。
现货铂金上扬0.86%，报每盎司1,403.75美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司771.75美元。
现货银上涨0.5%，报每盎司19.77美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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