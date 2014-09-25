金价从九个月低位反弹 因美国股市走低刺激避险买盘

路透纽约/伦敦9月25日 - 金价周四上扬，从稍早触及的九个月低位强力反弹，因美国股市急跌促使投资者买入黄金避险。

不过，分析师称，金价仍很脆弱，因美元强劲和预期美国不久将升息。

美国股市尾盘大幅走低，受累于苹果急跌，三大股指均下跌超过1%，标普500指数跌穿关键支撑位。

"目前，金价只是对股市急跌作出跳膝式反应。我仍然认为，金价将跌至1,200美元之下，因预期美国不久将升息，"RJO Futures的高级商品经纪Phillip Streible表示。

1946 GMT，现货金XAU=上扬0.4%，报每盎司1,222美元，盘中触及1月2日来最低1,206.85美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收跌2.40美元，报每盎司1,221.90美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值高约40%。

其他贵金属方面，现货银XAG=回落0.7%，报每盎司17.52美元。现货铂金XPT=下跌0.3%，报每盎司1,309.50美元。现货钯金XPD=急跌1.8%，报每盎司799.47美元。

铂金稍早跌至去年6月以来最低1,295.25美元，钯金触及逾四个月最低792美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1221.90 2.40 0.2 1206.60 1225.30 172,822

COMEX白银期货 SIN2 17.438 -0.264 -1.5 17.270 17.690 52,072

COMEX铂金期货 PLN2 1314.20 -5.20 -0.4 1299.40 1318.80 22,070

COMEX钯金期货 PAU2 802.75 -17.30 -2.1 795.50 816.90 6,767

现货金 XAU= 1222.00 5.31 0.4 1206.85 1224.70

现货银 XAG= 17.520 -0.130 -0.7 17.380 17.690

现货铂金 XPT= 1309.50 -4.40 -0.3 1301.50 1317.00

现货钯金 XPD= 799.47 -14.93 -1.8 796.50 814.75(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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