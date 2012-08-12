* 金价上涨,在中国公布疲弱数据後市场寄望有刺激措施出台

* 玉米价格受美国农业部预估带动创新高,引发通胀忧虑

* 金市投资人静待美联储和欧洲央行暗示

* 关注下周二美国公布的零售销售数据

路透纽约8月10日电---金价周五上涨,本周也录得涨幅,因中国贸易和信贷数据疲弱,预示政策制定者可能会采取行动提振低迷的经济成长.

对食品价格通胀的担忧也带动金价,此前美国农业部表示,半个世纪来最严重的旱灾可能使美国玉米和大豆减产幅度高於预期.玉米期货升至纪录新高,之後遭遇获利了结收低.

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.今日公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.

而实体经济有效需求不足,亦拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.加之工业生产和消费增速创下多年新低的阴影未散,期盼进一步放松政策以扶助经济的预期有增无减.

分析人士认为,中国经济何时见底尚存一定变数.增长形势不佳背景下,除有必要再调降存款准备金率放松流动性外,影响资金价格的利率政策工具亦有望再次使用.

1843 GMT,现货金价上涨0.2%,报每盎司1,620.60美元,盘中低见1,605.20美元.

本周现货金上扬1%,主要是因寄望中国会因应疲弱的经济数据而出台刺激措施.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金结算价升2.60美元,报1,622.80美元.根据路透初步数据,今天迄今的成交量约11.1万口,较30日均值低约30%.

其他贵金属中,现货白银涨0.1%,报28.12美元,现货铂金跌0.7%,至1,395.64美元,现货钯金跌0.1%,报580.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1622.80 2.60 0.2 1606.60 1629.70 102,099

COMEX白银期货 28.062 -0.035 -0.1 27.530 28.315 39,204

COMEX铂金期货 1399.90 -12.90 -0.9 1392.20 1414.50 7,395

COMEX钯金期货 582.20 -4.50 -0.8 575.50 587.40 1,789

现货金 1620.60 3.51 0.2 1605.20 1626.06

现货银 28.120 0.020 0.1 27.640 28.320

现货铂金 1395.64 -9.96 -0.7 1395.00 1409.00

现货钯金 580.22 -0.58 -0.1 579.00 585.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 于春红

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