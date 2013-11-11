金价下跌 因中国数据强劲和忧虑美联储缩减购债

* 金价跌至10月17日来最低

* 对美联储缩减购债的臆测使美元仍接近约两周高位

* 尽管金价下跌，但实货需求仍不振

路透纽约/伦敦11月11日 -金价周一跌至约一个月最低，因中国经济增长企稳的迹象令投资人担忧中国政府将收紧货币政策，且金价延续上周五的跌势，因仍忧虑美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能很快缩减购债。

交易商说，金价下跌，此前数据显示中国通胀年率攀升，且工业生产和投资数据直指中国经济企稳，燃点市场人士忧虑中国将收紧政策。

金价连跌第三个交易日，上周五录得逾一个月来最大单日跌幅，当日出炉的强劲美国10月就业数据令市场臆测美联储可能早至12月缩减购债计划。

1854GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,282.56美元，早盘触及10月17日来最低1,278.94美元。

美国12月期金收跌3.50美元，报每盎司1,281.10美元，根据透露初步数据，成交量较250日均值低约45%。

交易员说，金价最近跌至1,300美元以下，未能吸引亚洲需求，因买家预期金价将进一步下跌，所以离场观望。

在实货黄金消息方面，贵金属仓库公司Malca-Amit在上海自由贸易区设立一个可储存多至2,000吨黄金的设施，因公司希望在中国持续强劲的黄金需求中得益。

技术图表方面，金价周五跌穿1,300美元，令黄金可能再度测试10月低位1,251美元。分析师表示，一旦跌穿该水平，将可能跌穿6月触及的三年低位。

其他贵金属方面，现货银下跌0.4%，报每盎司21.37美元。现货铂金跌0.7%，报每盎司1,428.99美元。现货钯金跌0.6%，报每盎司751.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。