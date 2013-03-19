金价扩大涨势 塞浦路斯忧虑带动避险投资

* 金价升至2月26日以来最高位1,615.16美元

* SPDR Gold Trust创下近一个月以来最大单日黄金流出量

* 2月欧洲汽车销量下降10%,打压铂金价格

* 市场关注：美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始召开为期两天的会议

路透纽约/伦敦3月19日 - 金价周二收高，触及1,615美元上方的两周半高位，扳回稍早跌幅，在塞浦路斯国会就救助计划进行投票前，市场再度出现避险投资。

最新投票结果显示，塞浦路斯议会拒绝了将对银行存款征税作国际救助的条件。

现货金一度触及2月26日以来最高位1,615.16美元，1758GMT时最新报1,612.01美元，当日上涨0.45%。美国4月期金升6.80美元，报1,611.40美元。以欧元计价黄金触及2月7日以来最高位1,256.50欧元。

德意志银行贵金属交易商Michael Blumenroth称，空头部位持有者“紧张起来，开始进行回补。”

市场的黄金投资兴趣依旧寥寥，黄金上市交易基金(ETF)周一持续抛售，SPDR Gold公布黄金流出量创下近一个月最高，为13.5吨。今年迄今黄金流出量升至131吨。

交易商也在关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)的最新政策会议，该会议在周二开始召开。市场臆测美联储可能将较预期更早地撤走量化宽松政策，这一预期今年打压了金价。

汇丰在研究报告中称，预计FOMC将确认对量化宽松政策的承诺，“不会发出短期内将改变政策的暗示。”该报告补充称，FOMC“可能在即将召开的会议上，决定更新如何退出量化宽松政策的策略原则。”

“围绕可能撤走量化宽松政策的不确定性今年初带动了黄金抛盘，鉴于此，FOMC量化宽松政策退出策略的明晰可能将帮助缓解这些忧虑，从而支撑金价。”

现货银亦扳回稍早跌幅，上涨0.04%，报28.88美元。现货铂金 跌1.8%，至1,548.75美元，现货钯金重挫4.5%，报728.25美元。

汽车生产业者处境艰难，尤其是欧洲汽车生产商，欧洲是是铂重型柴油催化剂的主要市场。2月欧洲汽车市场萎缩10.2%，根据欧洲汽车制造商协会(Association of European Car Manufacturers)数据，2月新车销量降至829,359辆。

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1611.20 6.60 0.4% -3.9%

COMEX白银期货 28.865 -0.009 0.0% -4.5%

COMEX铂金期货 1553.10 -26.10 -1.7% 0.9%

COMEX钯金期货 731.40 -33.45 -4.4% 4.0%

现货金 1611.71 6.91 0.4% -3.7%

现货银 28.88 0.04 0.1% -4.7%

现货铂金 1548.75 -28.00 -1.8% 0.7%

现货钯金 728.25 -34.25 -4.5% 3.7%(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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