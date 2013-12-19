（更正）金价重挫2%至六个月低点

(因译文有误，内文第11段现货金报价应为“1,192.10美元”，非“192.10美元”)

* 金价连续第三日下滑

* 距离三年低点1,180这一关键支撑位不到20美元

* “双底技术型态”可能推动市场走升--基金经理Shah

路透纽约12月19日 -金价周四重挫2%至六个月低点，美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布缩减购债规模后，滞后卖盘涌现，不过部份交易商警告，市场可能会迅速弹升，因技术面形成“双底(W底)型态”。

金价周三仅温和下跌，此前美联储宣布小幅缩减每月购债规模，这也是美联储收回超宽松货币政策的第一步；该项政策曾引领金价创出历史高点。

周四盘中市场做出进一步反应，跌至6月以来最低，市场对美联储继续缩减购债的揣测加深了通缩忧虑。

尽管如此，部份人士从技术面出发，认为金价可能突然扭转当前颓势。

“市场可能正在建构大型的双重底，这是未来数周的观察重点，这可能会让金价转为大涨，尽管美联储缩减购债，”加州商品对冲基金Tusker Capital投资经理Anuraag Shah表示。

路透数据显示，现货金在6月28日触及近三年低点每盎司1,180.71美元。8月28日反弹至三个月高点1,433.31美元，周四又跌至六个月低点1,190.80美元。

然而除了Shah的看法之外，大多数交易商、投资人及分析师均看空金价，认为近期难以重拾上涨动能；金价曾在2011年9月创下1,920.30美元的历史高点。

投资人也持续抛售黄金上市交易基金(ETF)，导致今年约有800吨黄金流出这类ETF，使其持仓降至三年半低点。全球最大黄金ETF-

-SPDR Gold Shares周三持仓续降4.2吨。

新泽西州Sica Wealth投资长JeffreySica表示，“许多黄金投资人预期美联储宣布的政策将会造成通缩而非通胀，因而利用这波下跌动能，至少暂时做空黄金。”

美联储周三宣布缩减购债的同时，也调降了未来几年的通胀及失业率预估。美联储每月购债规模缩减100亿美元至750亿美元，让市场自行揣测未来购债缩减的步调及规模。

2038GMT，现货金下跌2%至每盎司1,192.10美元，连续第三日走低。

周四跌破1,200美元支撑之后，现货金距离6月30日所创近三年低点1,180.71美元已不到20美元。分析师称，若跌破这个低点，恐怕出现更大幅度的回落。

美国2月期金重挫3.4%或41.40美元，结算价报每盎司1,193.60美元，路透初步数据显示，成交量高于30日均值。

其他贵金属方面，现货银下跌2.7%，报每盎司19.19美元。现货铂金下跌1.2%，报每盎司1,314.75美元。现货钯金重挫0.5%，报每盎司692.30美元。 (完)

(编译 张明钧; 审校 郑茵)

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