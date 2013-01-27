金价录得五周以来最高单周降幅 经济好转信号削弱避险魅力

路透纽约1月26日 - 金价周五触及两周低位,录得今年最高单周降幅,全球经济前景改善令黄金跌破一关键技术支撑位.

黄金价格跌穿200日移动均线,过去五个月的多数时间黄金都曾守住该该水准.此前以标准普尔500指数为代表的美国股市连续第八天上扬,录得逾八年来最久上涨纪录.

美国周五公布令人振奋的楼市数据,加之欧元区显示出稳定迹象,金价因此承压.交易商称下周美国联邦储备委员会(美联储, FED)政策会议和美国就业数据将为金市定下基调.

"如果下周的失业率数据略好于预期,甚至和预期相同,都将给金市带来压力."Integrated Brokerage Services首席贵金属交易员Frank McGhee表示.

1855GMT,现货金下跌0.6%,报每盎司1,658.11美元,稍早曾触及1月11日迄今低点1,655.39美元.

本周金价下跌1.5%,为去年12月23日当周以来最差单周表现.

以欧元计价的黄金跌幅更深,触及每盎司1,230.03欧元的八个月低点,因有消息称银行业向欧洲央行(ECB)偿还的现金将比预期更多,表明银行系统正在走向稳定,欧元上扬.

数据还显示,尽管美国12月新屋销售数据疲弱,但2012年新屋销售年率增幅为2009年以来最高.这也给金价带来压力.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月期金下跌13.30美元,结算价报每盎司1,656.60美元.

汤森路透初步数据显示,成交量较250日均值高出约10%,部分受助于2月合约在1月31日(即2月合约的第一交割通知日)展期至4月合约.

现货银下跌1.5%,报每盎司31.16美元.

交易商表示,在经历1月前两周的兴旺开局后,中国和印度的黄金买盘开始减弱.

黄金投资者现等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周三的声明和周五的非农就业报告,据此判断美国货币政策走向和经济状况.

铂金(白金)系金属方面,现货铂金上涨0.8%,报1,691.50美元.本周上涨近1.5%,已连升四周,为一年来最长升势纪录.现货钯金涨1.9%,报每盎司737.72美元.(完)

(编译 洪曦; 审校 母红)

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