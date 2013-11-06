金价因美元走低而上涨 结束七日跌势

* 金价收涨，结束连续七日下跌的頽势

* 分析师臆测是否美联储很快将缩减刺激计划

* 实货需求疲弱，印度黄金溢价较上周收窄一半

路透纽约/伦敦11月6日 -黄金价格周三上涨，结束之前录得的约六个月最长跌势，受助于美元走低，以及预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将延续其货币刺激计划。

成交量仍然低于正常水平，显示股市处于创纪录高位削弱投资人对黄金兴致。美股标普500指数上升0.3%。

美联储理事鲍威尔周一表示，只有在美国经济改善后美联储才应缩减购债规模，而即便到了那时也要缓慢、逐步地采取行动。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，在决定缩减购债的问题上无需着急。

不过，周五公布强劲的美国制造业活动报告令部份市场观察人士臆测，美联储可能在年底前缩减购债计划。

“我们预计,美国经济数据将继续对金市带来很大的影响，”汇丰首席金属分析师JamesSteel说，“鉴于近期一系列美国经济数据好于预期，黄金在美国非农就业报告公布前将可能测试每盎司1,300美元。”

1853GMT，现货金上升0.5%，报每盎司1,317.24美元。过去七日累计大跌逾3%，追平5月初的最长纪录跌势。

美国12月期金收升9.70美元，报每盎司1,317.80美元。

路透初步数据显示，收盘时成交量可能较250日均值可能低约50%。

美元兑欧元下跌，受助于强于预期的德国经济数据，以及投资人静待欧洲央行周四会议后的政策走向暗示。

实货需求仍然不振，因交易商等待黄金价格走向的进一步线索。

印度黄金溢价较上周水平收窄一半，因节日季需求异常低迷，且一些印度进口机构开始为国内市场采购黄金，将令供应增加。

其他贵金属方面，现货白银升0.6%，报每盎司21.79美元。现货铂金涨0.9%，报每盎司1,460.99美元，现货钯金升1.8%，报759.97美元，稍早攀升至8月中来最高的761.75美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1317.80 9.70 0.7 1308.90 1322.00 87,317

COMEX白银期货 21.768 0.132 0.6 21.620 22.075 30,190

COMEX铂金期货 1467.40 17.40 1.2 1450.00 1469.90 6,259

COMEX钯金期货 764.35 14.05 1.9 749.50 764.95 5,668

现货金 1317.24 6.25 0.5 1309.68 1321.70

现货银 21.790 0.140 0.6 21.650 22.040

现货铂金 1460.99 13.25 0.9 1452.50 1467.00

现货钯金 759.97 13.50 1.8 751.50 761.75(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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