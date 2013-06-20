金价重挫5% 对美联储缩减购债规模的担忧拖累全球市场大跌

* 美国公债收益率攀升损及黄金的吸引力

* 美联储主席伯南克称可能在今年稍后缩减购债规模

* SPDR黄金上市交易基金黄金持仓量触及四年低位

路透纽约6月20日 - 金价周四重挫5%，录得2008年经济危机以来的最大单日跌幅，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三给出迄今最明确暗示，计划结束宽松货币政策后，全球金融和商品市场全面走低。

在跌穿近期重要低位1,320美元后，金价跌势加速，触及近三年来最低水平。金价今日下跌5%，为4月中大跌以来的最大单日跌幅，这拖累商品市场全线大幅走低。

美联储主席伯南克表示可能在今年晚些时候缩减刺激计划规模后，美国10年和两年期公债收益率大幅攀升，使包括黄金上市交易基金在内的黄金投资产品遭受重创。

1823 GMT，现货金急跌4.9%，报每盎司1,284.16美元。 盘中触及2010年10月4日以来最低1,281.40美元。

COMEX-8月期金收跌87.80美元，报每盎司1,286.20美元，根据路透初步数据，成交量已超过35万口，可能为近一个月来成交量最高的一日。

黄金的投资需求也降低。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量减少0.2%，至四年来最低。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1286.20 -87.80 -6.4 1280.50 1351.20 332,100

COMEX白银期货 19.823 -1.800 -8.3 19.640 21.280 109,108

COMEX铂金期货 1363.80 -60.10 -4.2 1356.10 1419.20 22,609

COMEX钯金期货 665.10 -31.30 -4.5 662.00 695.50 6,547

现货金 1284.16 -66.53 -4.9 1281.40 1351.06

现货银 19.820 -1.490 -7.0 19.750 21.330

现货铂金 1355.24 -54.76 -3.9 1361.50 1416.74

现货钯金 660.22 -33.78 -4.9 665.02 693.00(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)

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