金价下滑 因伯南克暗示可能会放缓购债进度

* 现货金短暂升穿1,400美元，之后下滑

* 伯南克称若就业持续增长，美联储可能放缓购债进度

* 在伯南克讲话后，美元兑一篮子货币上涨

路透纽约/伦敦5月22日 - 黄金价格周三由升转跌，因投资人权衡美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克在国会作证时的讲话，他对维持低利率时间太长的风险发出警告，并为美联储可能降低购债进度开启大门。

伯南克周三表示，美联储的货币刺激正扶助美国经济复苏，在美联储减小刺激措施力度前需要经济复苏的进一步迹象。伯南克在国会证词陈述中没有提供准备从最近一轮购债中撤出的迹象，他强调了失业率的高成本以及通胀将继续低于央行目标。

之后，在问答环节，投资人开始卖出黄金，因伯南克称如果就业市场持续改善，美联储可能逐渐放缓购债进度。

在伯南克讲话后，美元上涨，打压黄金跌至平盘以下。欧元下滑，从伯南克作证前创下的一周高位回落。

现货金短暂升穿1,400美元，至每盎司1,414.25美元的一周高位，此前伯南克称，需要看到经济增长的进一步迹象，美联储才会撤走目前的刺激举措。

但之后黄金全数回吐升幅，且转为下跌，因伯南克为美联储可能最早在今年稍后放缓购债进度开启大门。

1905 GMT，现货金跌1.12%，至每盎司1,360.08美元，盘中低见1,354.61。

美国6月期金收报每盎司1,367.4美元，低于上日收报的1,378.20美元。在盘后交易中，该合约进一步下跌至每盎司1,358.70美元，下滑1.37%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布的最新会议记录显示，多位美联储官员本月稍早希望，在缩减购债计划规模前看到美国经济复苏的更多迹象。

伯南克在国会作证时也强调，通胀持续低于美联储目标。

黄金通常被视为对冲通胀压力的工具，目前主要市场的通胀仍低。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周二黄金持仓量减少0.8%，至1,023.08吨，为逾四年最低。

现货白银跌0.63%，至每盎司22.24美元。

现货铂金缩减稍早录得的升幅，上涨0.12%，至每盎司1,458.74美元，因南非供应忧虑犹在。现货钯金升0.10%，至每盎司744.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 年内迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌

COMEX黄金期货 1367.40 -10.20 -0.7% -12.7%

COMEX白银期货 22.472 0.017 0.0% -19.5%

COMEX铂金期货 1469.20 10.80 0.7% 5.0%

COMEX钯金期货 752.15 4.05 0.5% 14.6%

现货金 1358.99 -16.45 -1.2% -13.1%

现货银 22.21 -0.17 -0.8% -19.8%

现货铂金 1458.49 1.49 0.1% 4.7%

现货钯金 743.47 -0.03 0.0% 13.9%(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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