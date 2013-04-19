金价挫跌致使商品基金大失血 日本股票基金成吸钞机--理柏

* 金价大跌后投资人退出黄金基金

* 金价及商品价格挫跌引发全球成长疑虑

* 日本推出货币刺激政策后，日本股票基金创下最高流入纪录

记者 Sam Forgione 编译 张明钧/杜明霞/程琳

路透纽约4月18日 - 汤森路透旗下基金产业服务公司理柏周四公布数据显示，美国注册基金的投资人在最近一周共赎回27亿美元大宗商品及贵金属基金，创下最大赎回纪录，而日本股票型基金则吸引了创纪录的16.7亿美元资金流入。

4月17日止当周资金大量退出商品及贵金属基金，为2011年5月有纪录以来新高，而这类型基金有很大程度持有实货黄金。金价周一暴跌近9%，创下每盎司125美元的史上单日最大跌幅。

黄金及大宗商品过去一周表现疲弱，可能对全球经济成长前景敲响警钟。

对冲基金Seabreeze Partners Management Inc创办人Doug Kass表示，黄金及其他大宗商品价格表现暗示“全球经济成长开始放缓的程度，已经到了损及企业获利偏多共识的程度。”

同一时期，投资人对持有日本股票的上市交易基金(ETF)投入了16.8亿美元。持有日本股票的共同基金有少许资金流出，从而使得整体流入日本股票基金的金额来到16.7亿美元，创下1992年有纪录以来的新高。

日本央行4月4日推出前所未见的刺激经济计画之后，新资金蜂涌进入日本股票ETF。日本央行将在不到两年的时间内每月注入约1.4万亿(兆)美元至日本经济中，藉以对抗通缩，主要做法是买进长期政府公债。

“由于我们看到美国股市疲软，日本市场看来是不错的押注去处，”理柏分析师Matthew Lemieux表示。

这部分的资金大举流入，使得当周整体流入股票共同基金及ETF的净额达到27亿美元，高于前周的14亿美元。

包括流入日本ETF的资金在内，所有持有国际股票的ETF吸引了14.6亿美元的新资金投入，为1月中旬以来新高，且扭转连续四周流出的状况。

但对投资于美国股市的基金，投资者的需求温和下滑，仅认购5.17亿美元。其中共同基金只吸引到4.213亿美元新投资，创2月初以来最低。同时，上市交易基金(ETF)吸引到少量资金流入，为9,570万美元。

通常人们认为ETF代表机构投资者的投资行为，而共同基金代表散户投资者。

总体上，投资美股的基金所获资金流入额为三周来最低，尽管美股当周重挫，但资金流入只是显示温和下滑。

美国股市周一录得11月7日来最大单日百分比跌幅，由于金价暴跌以及中国经济数据疲弱，标准普尔500指数.SPX、道琼工业指数.DJI和Nasdaq指数.IXIC纷纷大跌。

**金价**

在塞浦路斯被迫出售多数黄金储备用以自救后，金价开始下跌。

近期有关美联储官员可能接近决定开始缩减货币刺激力度的迹象，以及中国经济数据较预期疲弱，都是导致金价下跌的原因。

晨星(Morningstar)数据显示，美国贵金属类投资组合--包括黄金和黄金相关股票，过去五年一直在亏钱，平均跌幅为9.9%。

令人失望的美国零售销售和消费者信心数据，以及金融股下跌，也打击当周股市表现。报告期内标准普尔500指数下挫2.25%，道琼工业指数挫跌1.24%。

投资者对投资美国股票的基金需求较低，而向应税债券型共同基金和上市交易基金投入42.7亿美元，为四周最高。

投资者对美国公债类基金需求上升，资金流入9.877亿美元，为去年11月以来最高。iShares Barclays Short Treasury Bond Fund (SHV.P)这支ETF吸引到6.282亿美元，资金流入规模最高。

投资级公司债类基金流入12.7亿美元，为年初以来最低。垃圾债基金流入2.418亿美元，为3月初以来最高。

货币市场基金赎回规模庞大，当周流出259亿美元，为2011年8月来最高。(完)

(编译 张明钧/杜明霞/程琳; 审校 于春红/隋芬/李爽)

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