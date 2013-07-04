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国际财经 | 2013年 7月 5日 星期五 07:22 BJT

金价因欧洲央行言论拉低欧元而下滑

* 欧洲央行维持利率在0.5%不变

* 市场静待周五美国公布非农就业报告

路透伦敦7月4日 - 金价周四下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示未来可能降息，此言拉低欧元兑美元，但在美国就业数据公布前，金价波动不大。

成交疏落，因在美国独立日假期之际，交易商不愿大量建仓。

在1537 GMT，现货金跌0.3%，至每盎司1,247.90美元，在周三上扬约1%。Comex-8月美国期金下跌0.4%，报每盎司1,247.50美元。

周四欧洲股市上涨，欧元下跌。

欧洲央行(ECB)周四维持主要再融资利率在纪录低位0.5%不变。央行总裁德拉吉说，利率将在较长时间内保持在目前水准或者更低水准。

消息令金价承压，但金价仍在交投区间内，因交易商静待周五公布的美国非农就业数据。

市场预期，6月美国非农就业岗位将增长16.5万。该数据可能影响何时美国联邦储备委员会(美联储/FED)将开始缩减购债计划规模。

现货银下跌1%，报每盎司19.48美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司1,334.74美元。现货钯金下滑1%，报每盎司675.72美元。(完)

(编译 利棣儿；审校　母红)

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