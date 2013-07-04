金价因欧洲央行言论拉低欧元而下滑

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 欧洲央行维持利率在0.5%不变
* 市场静待周五美国公布非农就业报告
路透伦敦7月4日 - 金价周四下滑，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示未来可能降息，此言拉低欧元兑美元，但在美国就业数据公布前，金价波动不大。
成交疏落，因在美国独立日假期之际，交易商不愿大量建仓。
在1537 GMT，现货金跌0.3%，至每盎司1,247.90美元，在周三上扬约1%。Comex-8月美国期金下跌0.4%，报每盎司1,247.50美元。
周四欧洲股市上涨，欧元下跌。
欧洲央行(ECB)周四维持主要再融资利率在纪录低位0.5%不变。央行总裁德拉吉说，利率将在较长时间内保持在目前水准或者更低水准。
消息令金价承压，但金价仍在交投区间内，因交易商静待周五公布的美国非农就业数据。
市场预期，6月美国非农就业岗位将增长16.5万。该数据可能影响何时美国联邦储备委员会(美联储/FED)将开始缩减购债计划规模。
现货银下跌1%，报每盎司19.48美元。现货铂金跌0.2%，报每盎司1,334.74美元。现货钯金下滑1%，报每盎司675.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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