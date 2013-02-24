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国际财经 | 2013年 2月 25日 星期一 07:41 BJT

金价因经济忧虑下滑

* 美股表现较佳,削弱黄金避险的吸引力

* SPDR黄金上市交易基金可能录得18个月来最大周度流出

* 市场人气仍疲弱,因忧虑美联储撤走刺激举措

路透纽约2月22日 - 金价周五小跌,可能录得连续第二周下跌,因美国经济前景稳定改善的迹象,以及美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能撤走刺激计划的暗示,引发投资人买入诸如股票等较高风险资产.

在周五没有重大的美国经济数据公布的情况下,黄金投资人在周末前降低在金市的头寸,因他们消化了美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月会议记录内容,该记录暗示美联储可能较市场所想的更早撤走经济刺激计划.

美股上涨也削弱黄金的吸引力.

在1636 GMT,现货金跌0.2%,至每盎司1,573.01美元,本周可能下跌超过2%.

美国4月期金下滑5.70美元,至每盎司1,572.90美元.路透初步数据显示,收盘时成交量可能远低于250日均值.

投资人持续减持SPDR黄金上市交易基金的头寸.SPDR黄金上市交易基金可能录得2011年8月来最大周度流入.

现货银跌0.7%,至28.45美元.

现货铂金跌0.5%,报每盎司1,602美元.现货钯金下滑0.1%,至每盎司727.72美元.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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