被强拖下机乘客对美联航采取法律行动
路透纽约4月12日 - 在芝加哥被从美国联合航空公司班机上强拖下飞机的乘客律师周三向伊利诺伊州法院提交紧急申请，要求美联航保存有关该事件的视频记录和其他证据。
* 美股表现较佳,削弱黄金避险的吸引力
* SPDR黄金上市交易基金可能录得18个月来最大周度流出
* 市场人气仍疲弱,因忧虑美联储撤走刺激举措
路透纽约2月22日 - 金价周五小跌,可能录得连续第二周下跌,因美国经济前景稳定改善的迹象,以及美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能撤走刺激计划的暗示,引发投资人买入诸如股票等较高风险资产.
在周五没有重大的美国经济数据公布的情况下,黄金投资人在周末前降低在金市的头寸,因他们消化了美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月会议记录内容,该记录暗示美联储可能较市场所想的更早撤走经济刺激计划.
美股上涨也削弱黄金的吸引力.
在1636 GMT,现货金跌0.2%,至每盎司1,573.01美元,本周可能下跌超过2%.
美国4月期金下滑5.70美元,至每盎司1,572.90美元.路透初步数据显示,收盘时成交量可能远低于250日均值.
投资人持续减持SPDR黄金上市交易基金的头寸.SPDR黄金上市交易基金可能录得2011年8月来最大周度流入.
现货银跌0.7%,至28.45美元.
现货铂金跌0.5%,报每盎司1,602美元.现货钯金下滑0.1%,至每盎司727.72美元.(完)
(编译 利棣儿; 审校 母红)
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