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国际财经 | 2013年 5月 20日 星期一 08:39 BJT

金价跌至逾一个月低点 为连续第八个交易日下滑

路透新加坡5月20日 - 金价周一连续第八日下跌，触及逾一个月低点，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能即将停止经济刺激措施的预期而受压。

现货金触及日低每盎司1,338.95美元，为4月16日抛售中跌至两年低点1,321.35美元以来最低。2348GMT时，现货金下跌1%至1,344.76美元。

现货银跌3.8%至每盎司21.39美元。美国期金和期银亦大跌。(完)

(编译 王冠中; 审校 侯向明)

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