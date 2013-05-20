金价跌至逾一个月低点 为连续第八个交易日下滑

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透新加坡5月20日 - 金价周一连续第八日下跌，触及逾一个月低点，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能即将停止经济刺激措施的预期而受压。
现货金触及日低每盎司1,338.95美元，为4月16日抛售中跌至两年低点1,321.35美元以来最低。2348GMT时，现货金下跌1%至1,344.76美元。
现货银跌3.8%至每盎司21.39美元。美国期金和期银亦大跌。(完)
(编译 王冠中; 审校 侯向明)
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路透华盛顿4月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称已展开一项专利侵权调查行动，以调查Arris International供应给康卡斯特(Comcast)和DirecTV使用于Xfinity和Genie客户的机顶盒和其他部件是否侵犯了专利。
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