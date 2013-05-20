金价跌至逾一个月低点 为连续第八个交易日下滑

索尼指控Arris侵犯专利权 美国ITC立案展开调查

路透华盛顿4月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称已展开一项专利侵权调查行动，以调查Arris International供应给康卡斯特(Comcast)和DirecTV使用于Xfinity和Genie客户的机顶盒和其他部件是否侵犯了专利。