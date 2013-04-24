（更正）金价下跌 因美元上涨及ETF持金量下降

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
(更正：因英文原文有误，内文第10段SPDR持金量应为“2010年2月以来最低”，非“2009年11月”)
* SPDR Gold Trust黄金持有量跌至2009年11月来的最低水平
* 铜价和油价下滑，此前中国和欧元区公布的经济数据不佳
* 在白宫发生爆炸的虚假推特消息发布后，金价缩减跌幅
路透4月24日 - 金价周二下跌超过1%，因美元上涨而承压，另外，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)的黄金持有量急速下降，凸显投资人转投股票和其他资产。
午盘，有关白宫发生爆炸的虚假报导一度导致金市，股市，债市，油市和其他商品市场大幅震荡。金价因上述虚假报导而从低位反弹。
交易商表示，金价在海外交易时段跌至日内低位，因美元上涨，对中国和德国4月制造业数据走弱做反应，且之后留守在较低水平。
“我认为所有商品市场走弱，是因为中国PMI数据疲弱，欧洲PMI数据不佳，特别是德国的，”Heraeus Precious Metals Management金属交易商David Lee说，“这三项数据合力拉低铜，银，以至铂金和钯金等商品的价格。黄金也跟随下跌，因为黄金是商品市场的一部分。”
现货金一度急跌1.4%，至1,405.44美元日内低位，之后缩减跌幅，在1914GMT，报1,412.70美元，下跌0.87%。
美国6月期金下滑0.61%，报每盎司1,412.30美元。
在1700 GMT后不久，美联社推特发布白宫发生两起爆炸，总统奥巴马受伤的假消息，导致金价从低位反弹，美债一度上升，美股大跌。
美联社发言人称白宫发生两起爆炸的推特报导是“假消息”，白宫称总统奥巴马安然无恙。
金价承压，因美元走强及股市反弹，此前数据显示美国3月新屋销售上升，表明楼市复苏仍在轨道之上。
SPDR Gold Trust黄金持有量下跌1.6%，至3,551万盎司，为2010年2月来的最低水平。
其他贵金属方面，现货银下跌1.84%，报每盎司22.95美元。
现货铂金(白金)下跌1.09%，报每盎司1,412.99美元。现货钯金下滑1.44%，报670.72美元。(完)
(编译 利棣儿; 审校 母红)
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