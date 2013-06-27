遭遇金价“跌跌不休” 国内首批黄金ETF提前结束募集

路透北京6月27日 - 遭遇近期国际金价“跌跌不休”，致中国首批黄金上市交易型基金（ETF）发行之路难言顺畅。上海证券报周四报导引述华安基金和国泰基金表示，为保护投资者利益，两家公司各自推出的黄金ETF均将提前结束募集。

据调整后的时间表显示，华安黄金易（ETF）国泰黄金基金的募集时间为6月24日至7月12日；其中，网下现金认购的日期为6月24日至7月12日，网上现金认购的日期为7月10日至7月12日。

上证报指出，作为今年基金市场中的重要创新品种，黄金ETF的发行却有些生不逢时。近期国际金价“跌跌不休”，而由于美联储退出QE3的预期进一步增强，高盛、汇丰等投行集体下调2013年和2014年的金银价格预估。

现货金周三下挫约4%，跌至每盎司1,223.54美元的近三年来最低。今年迄今金价下跌超过25%，第二季下跌大约23%，为路透从1968年开始追踪金价来最大季度跌幅。

“美元上涨、欧美央行维护当前货币体系以及机构投资者的资产配置调整，对黄金价格形成负面影响。”报导援引华安基金指数投资部总监兼华安黄金易拟任基金经理许之彦称。

但许之彦也表示，美元上涨态势已逐步趋缓，欧美央行的持续性货币宽松政策将延续，中国和印度等亚太国家的黄金投资消费需求旺盛，对金价的提升都有正面促进作用。目前，金价已经接近黄金实际边际生产成本，投资风险已经大幅释放。

但报导指出，面对金价急跌，上述两只是黄金ETF无法做空，依然是不能弥补的缺陷。业内人士认为，如果未来黄金ETF能够纳入融资融券标的，这样也解决了无法做空的缺点。(完)

(发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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