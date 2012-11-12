金价下跌 因欧元区忧虑激发抛盘

* 投资者对上周黄金涨势获利了结

* 美国"财政悬崖"和避险需求成为关注焦点

路透纽约11月12日电---金价周一下跌,因欧元区各国政府对向希腊拨付更多资金未能达成一致,引发黄金投资者抛售和获利了结.

黄金周一基本追随欧元等风险资产的跌势,此前欧元区财长允许希腊推後两年实现预算目标.

分析师称,标准普尔500指数.SPX上周下挫逾2%之後,在经济信心改善的情况下,美国股市持稳,降低了黄金的避险需求.

"经济数据稳健将在短期内对风险市场不利,因其降低了全球主要央行维持'宽松货币政策'立场的紧迫性,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan指出.

2033 GMT,现货金小跌0.2%,报每盎司1,727.39美元,距离上周五触及的约1,738美元三周高位不远.

上周避险买盘提振金价上涨3.2%,单周升幅为8月末以来最大.

全球市场焦点已转到美国"财政悬崖"上,即可能於2013年初实施的减支与增税计划.

分析师表示,金价将从政府节支和增税中获益,因美国财政危机或令经济重陷衰退.

本月稍早公布的美国非农就业报告振奋人心,令金价回吐9月以来所有涨幅.美国联邦储备委员会(美联储,FED)9月时宣布将继续购买抵押证券,直到就业市场明显改善,引发金价涨势.

美国12月期金结算价持平,报每盎司1,730.90美元.

交易量低於常规水平,比250日移动均值低30%.美国债市因退伍军人节休市,印度迎来排灯节.

现货银下跌0.6%至每盎司32.38美元.

金属交易所方面,上海黄金交易所总经理在伦敦金银市场协会(London Bullion Marketing Association, LBMA)举办的会议上向路透表示,交易所下月初将推出银行间市场,首先从现货合约开始,随後逐步推出远期合约.

现货铂金(白金)升0.5%至每盎司1,558.10美元,现货钯金则下跌0.12美元,报每盎司603.80美元.

铂金群金属交易商将密切关注贵金属冶炼商庄信万丰周二将公布的一份行业报告,了解今年南非矿工暴乱引发的供应减少是否会导致市场供应缺口.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1730.90 0.00 0.0 1725.20 1738.00 100,869

COMEX白银期货 32.522 -0.077 -0.2 32.175 32.745 31,519

COMEX铂金期货 1566.50 7.10 0.5 1555.40 1571.80 3,911

COMEX钯金期货 608.05 -3.00 -0.5 606.00 614.45 2,760

现货金 1727.39 -3.52 -0.2 1726.38 1737.80

现货银 32.380 -0.200 -0.6 32.230 32.740

现货铂金 1558.10 8.11 0.5 1557.50 1567.25

现货钯金 603.80 -0.12 0.0 609.00 612.50 (完)

--编译 肖群英/梁睿雪;审校 张涛

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