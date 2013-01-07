金价走低 关注美联储资产购买计划

* 股市走低令金价承压

* 如果经济保持疲弱,金价可能反弹

路透纽约1月7日 - 金价周一走低,因美国联邦储备委员会(FED,美联储)经济刺激计划持续时间的不确定性导致黄金对冲通胀的吸引力降低.

上周五,两位美联储官员暗示,由于美国经济前景改善,美联储可能在2013年底之前停止实施对金市有利的资产购买计划.直至今天,他们的讲话仍然重压金价.

"一旦担忧美联储将收紧政策,紧张的金市投资者将快速离场,"TEAM Financial Asset Management的投资组合经理James Dailey表示.

不过,有迹象显示,美国经济成长令人失望,暗示美联储短期内不会调整政策方向,Dailey说.

美国股市受企业获利可能降低的臆测拖累走低,这也导致金价走低,分析师称.

1859 GMT,现货金跌0.6%,报每盎司1,646美元.

美国2月黄金期货收跌2.60美元,报每盎司1,646.30美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低20%.

分析师称,如果数据显示美国经济复苏太过缓慢,不足以促使美联储撤走刺激举措,金价可能很快反弹.

上周五,金价跌至去年8月底以来最低,之前公布的美联储12月会议记录显示,数位公开市场委员会委员倾向于在远早于今年年底前放缓或停止实施刺激计划.

其他贵金属方面,现货银回落0.5%,报每盎司30.07美元.现货铂金下跌0.2%,报每盎司1,549.50美元.现货钯金急挫2.2%,报每盎司667.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1646.30 -2.60 -0.2 1642.60 1663.00 124,686

COMEX白银期货 30.082 0.136 0.5 29.860 30.475 31,994

COMEX铂金期货 1553.80 -1.40 -0.1 1549.20 1566.70 64

COMEX钯金期货 670.00 -18.50 -2.7 663.20 692.55 4,636

现货金 1646.00 -10.45 -0.6 1643.36 1662.10

现货银 30.070 -0.140 -0.5 29.860 30.440

现货铂金 1549.50 -2.60 -0.2 1552.50 1566.25

现货钯金 667.72 -15.08 -2.2 667.52 690.25(完)

(编译 母红; 审校 于春红)

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