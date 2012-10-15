金价收低1% 基金在近期金价上涨後进行获利了结

* 美国经济数据较好,打压了市场基於对美联储措施预期的乐观情绪

* 中国通胀数据温和,打压了买兴

* 基金所持的黄金期货的多头部位为14个月来最高--CFTC

路透纽约10月15日电---金价周一收低1%,创下7月以来最大单日跌幅,美国零售销售数据令人鼓舞,促使基金削减对黄金的多头部位.

分析师称,零售销售报告和美国一连串不错的经济数据引发金价因跳膝反应而下跌,因市场担心美联储可能将抑制刺激措施.良好的零售销售数据提振了周一的股市.

金价周一触及一周低点,与过去两个月200美元的涨幅形成鲜明对比.美联储9月时曾表示,将持续购买抵押支持证券(MBS),直至就业市场明显改善.

6月至9月黄金四个月的升势使黄金上市交易基金(ETF)的持仓量升至纪录高位.商品期货交易委员会(CFTC)上周公布的数据显示,对冲基金亦将黄金期货多头部位上调至近14个月高位.

"市场多头部位充斥,很容易出现一定幅度的回调,"商品投资机构LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.

中国9月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅再度回落至2%下方,但非食品价格呈现上涨态势,暗示未来随着翘尾效应褪去,通胀四季度料将保持稳中有升态势,明年甚至可能加速上行.交易商称,这也削弱了对黄金的支撑.

1830GMT时,现货金跌1%,至每盎司1,737.03美元,稍早跌至9月13日以来最低位1,728.75.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金下挫22.10美元,报1,737.60美元,路透初步数据显示,收盘时成交量可能与30日均值一致.

本月稍早金价曾升至年内高位1,795.69美元,但随後几次希望升逾1,800美元关口的努力均告失败,因此遭遇沉重技术性抛盘.

现货金相对强弱指标(RSI)周一降至45,远低於9月触及的80上方的超买水准,暗示一些投资者可能将开始逢低吸纳.

一些分析师预计金价将反弹,因为欧债危机和美国1月可能面临财政悬崖而导致的经济不确定性.这可能引发经济动荡,并促使美联储更多印钞.

现货白银跌2%,报32.76美元.

包括消费者信心上升和上周初请失业金人数意外大幅下降在内的美国良好经济数据可能促使美联储抑制最新购债计划的规模.

一些分析师称,如果经济数据足够正面,购债计划规模可能较预期更早地被削弱.

里奇蒙联储总裁拉克尔周一称,美联储不应行动过度,因有刺激通胀之虞且就业和成长是由多种因素影响.

现货铂金持平於1,642.60美元,现货钯金跌0.1%,至627.90美元.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 1737.60 -22.10 -1.3 1729.70 1755.50 153,033

COMEX白银期货 32.743 -0.926 -2.8 32.570 33.470 38,366

COMEX铂金期货 1632.30 -27.00 -1.6 1623.00 1658.00 9,768

COMEX钯金期货 632.60 -6.45 -1.0 624.00 643.10 3,641

现货金 1737.03 -16.72 -1.0 1729.55 1752.99

现货银 32.760 -0.670 -2.0 32.580 33.500

现货铂金 1642.60 0.00 0.0 1623.75 1648.74

现货钯金 627.90 -0.90 -0.1 630.00 640.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

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