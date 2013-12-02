金价急跌2.6% 因美国数据强劲引发基金抛售

* 金价录得10月1日以来最大单日跌幅

* 欧元计价的金价盘中跌至2010年8月以来最低

路透纽约/伦敦12月2日 -金价周一急挫2.6%，至7月初以来最低，交易商称，因强于预期的美国制造业数据促使基金和投机客增加看空黄金的押注。

金价下跌与其他资产的表现形成鲜明对照。美国股市基本持平，美国公债价格回落0.5%，而美元指数攀升0.3%。

数据显示，美国11月制造业扩张速度为两年半最快后，黄金扩大跌幅。

1955 GMT，现货金急跌2.6%，报每盎司1,219.20美元，为10月1日以来最大单日跌幅。

11月金价累积回落5.4%，为6月以来最大月度跌幅，且连跌第三个月。

美国2月期金收跌28.50美元，报每盎司1,221.90美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值低约20%。

以欧元计价的黄金价格盘中也跌至2010年8月以来最低898.91欧元，反应由于美国经济前景总体改善提振美元走强。

金市投资者现关注将在12月17-18日举行的美联储政策会议，联储将在会上决定是否开始缩减刺激规模。

其他金属方面，现货银回落4.2%，报每盎司19.12美元，稍早触及五个月低位19.11美元。现货银在11月下跌8.6%，此为6月来最大的月度跌幅。

现货铂金回落1.5%，报每盎司1,336.25美元。现货钯金挫1.4%，报每盎司708.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1221.90 -28.50 -2.3 1217.10 1251.20 133,756

COMEX白银期货 19.289 -0.744 -3.7 19.160 20.010 42,775

COMEX铂金期货 1346.80 -22.00 -1.6 1335.50 1369.80 9,365

COMEX钯金期货 713.40 -6.25 -0.9 710.20 720.00 3,316

现货金 1219.20 -32.79 -2.6 1218.43 1251.04

现货银 19.120 -0.830 -4.2 19.170 19.940

现货铂金 1336.25 -20.95 -1.5 1343.75 1367.75

现货钯金 708.72 -9.78 -1.4 713.75 717.00(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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