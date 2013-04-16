金价急跌令众多基金大感意外--基金经理人

路透波士顿4月15日 - 长期投资黄金的知名对冲基金经理人John Burbank指出，黄金近期大跌，令许多投资人大感意外，经济出现好转及大宗商品价格整体下跌，皆打击金价。

Burbank形容上周金价大跌“出乎意料的发展”，令一些对冲基金措手不及，因为他们原本预期，在全球主要央行坚守宽松货币政策之际，通货膨胀将上升。

但Burbank表示，他操盘的37亿美元Passport Capital基金，利用投资实货黄金及放空金矿股进行对冲避险。一名投资人指出，这档基金第一季上涨5.9%，基金推出十几年来，平均每年净收益18.6%。

但其他基金经理人似乎没有像Burbank一样安排避险。

知名对冲基金经理人保尔森(John Paulson)在金矿股及实货黄金皆有投资，最近这波大跌可能已让他的损失数以百万美元计。到第一季结束时，保尔森一支纯粹投资黄金的基金下跌了28%。

但他所成立的Paulson & Co仍坚持他的策略。

“金价近期跌势并未改变我们的中长期理论，”Paulson & Co合伙人JohnReade表示。

到去年底时，保尔森亦在多家黄金相关企业及金矿企业持有股份。他单一最大投资是在全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust(GLD.P)，第四季季末时持有2,180万股。

对冲基金经理人Daniel Loeb创立的Third Point资本管理公司向投资人表示，黄金是他第一季损失最惨重的五大投资标的之一。对冲基金Greenlight Capital的创办人David Einhorn向投资人指出，黄金是他前五大投资之一。他尚未向投资人公布旗下基金的黄金投资表现，以及是否为这波跌势做好避险。

Burbank表示，很难具体指出金价为何上周开始挫跌，但他指出，经济情势改善，加上大宗商品整体下，打击了金价。高盛上周发布一份研究报告预测金价下跌，可能也加速跌势。

他预期金价跌势终将触底，因实货黄金需求仍强劲。但他并未提出跌势会在什么价位放缓或停止。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王洋)

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