金价连续第三日下跌 受全球经济增长放缓忧虑打压

* 国际货币基金组织(IMF)对全球经济增长发出警告,中国经济放缓忧虑打压金价

* ETP的黄金持有量创纪录新高,投资需求不变

* 南非铂金矿仍然关闭,铂金价格上涨

路透纽约10月9日电---金价周二连续第三个交易日下跌,国际货币基金组织(IMF)对全球经济增长发出严重警告,另外人们对中国经济放缓的忧虑降低了黄金对冲通胀的魅力.

德国总理梅克尔未承诺向希腊提供更多援助,愤怒的希腊抗议群众拥入雅典街道,向梅克尔表达他们的不满,金价承压.

中国央行行长周小川日前在《中国金融》杂志发表文章称,当前金融改革和支持经济增长的任务很重,人民银行将在保持货币政策连续性和稳定性的同时,进一步增强调控的前瞻性、针对性和有效性,并力争在金融改革发展的各个领域取得新突破.这亦打压了金价.

金价连续第三个交易日下跌使金价远低於超买水平,一些分析师称,由於各大央行印钞,金价将出现反弹.黄金的相对强弱指标已低於60,低於通常被视为超买水平的70.

"我确实认为中国经济放缓程度比人们预期的更严重,中国央行无法改变这一局面,"SICA Wealth首席投资长Jeffrey Sica称,该公司管理着超过10亿美元资产.

1715GMT时现货金跌0.5%,至1,765.36美元,不过距11个月高位1,795.69美元仍不远.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金结算价跌8.50美元,报1,767.20美元,路透初步数据显示,成交量料将低於其30日均值.

黄金跌势因原油价格升势而受限,中东地缘政治紧张局势升温,引发原油供应忧虑,从而带动油价上涨.

国际货币基金组织(IMF)周二发布世界经济展望,继4月之後再度调降全球经济预估,并向美国和欧洲决策者发出警告,如果不能解决各自的经济问题,将会延长经济保持低迷的时间.

通过上市交易产品(ETP)的黄金净流入,反映出尽管经济状况恶化,但投资者仍持续需求黄金.

现货白银跌0.2%,报33.90美元.

现货铂金小涨0.1%,报每盎司1,687.74美元.

铂金价格因横扫南非铂金带的骚乱而获得支撑.隶属於全球最大铂金生产企业Anglo American Platinum (AMSJ.J)的几家矿山目前仍关闭.

钯金上扬0.1%,至654.97美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1767.20 -8.50 -0.5% 12.8%

COMEX白银期货 33.940 -0.077 -0.2% 21.6%

COMEX铂金期货 1693.50 -1.40 -0.1% 21.0%

COMEX钯金期货 658.05 1.10 0.2% 0.3%

现货金 1765.36 -8.93 -0.5% 12.9%

现货银 33.90 -0.06 -0.2% 22.4%

现货铂金 1687.74 0.94 0.1% 21.2%

现货钯金 654.97 0.87 0.1% 0.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

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