金价周五收跌 抹去当周稍早录得的涨幅

* 现货金和黄金期货回落0.5%,抹去本周稍早录得的涨幅

* 市场神经紧绷,静待奥巴马2000 GMT与国会领导人开会

路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周五走低,抹去本周稍早录得的涨幅,原本金价可以录得自11月以来首周上涨,交易商等待年底最后期限到来前的最后一轮预算磋商的结果,在这样的背景下金价走低.

多数市场人士神经紧绷,静待美国总统奥巴马将于2000 GMT在白宫与民主和共和两党的国会领导人开会,重启陷入僵局的预算磋商.

美元走强,美国公债收益率触及两周低位,美国股市可能录得三个月来最长跌势,因美国政界人士正努力避免在明年初触发一系列增税减支举措.

经济学家警告称,如果不能达成协议,将拖累美国经济跌落悬崖,重陷衰退.

1920GMT,现货金徘徊在1,656美元左右,周四的最后买入价为1,663.29美元.

美国纽约商品期货交易所(COMEX)2月黄金期货收跌7.80美元,或0.5%,报每盎司1,655.90美元.

作为传统意义上的避险和对冲通胀的工具,投资者通常在出现问题时买入黄金避险,但黄金近期的表现与风险资产类似.

现货金和黄金期货本周小跌,周五的跌势抹去了本周从周一到周四录得的涨幅.尽管从某种意义上看,金价走势摇摆不定令人意外,但多数交易商发现,对于一个被定义为主要用于对冲美国财政危机的市场而言,本周金价的走势太过疲弱.

周五,金市成交量较30日均值低约60%,为汤森路透Jefferies CRB指数中.TRJCRB成交量最低的商品之一.

尽管本周收跌,金价在第一季和第三季劲扬,受助于全球主要经济体的超宽松货币政策,试图使外汇储备多元化的央行的买盘以及对欧元区金融稳定性的担忧.

这使金价年内攀升6%,连涨第12年.

分析师称,过去一个月出现的大规模获利了结可能抵销了受避险买盘推动的累计升幅.

行业组织世界黄金协会(WGC)表示,预计黄金涨势将在2013年延续,连涨第13年.

其他贵金属方面,现货银下跌0.5%,报每盎司30美元.现货现铂金回落1%,报1,516.50美元.现货钯金急挫2%,报每盎司692.47美.(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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