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国际财经 | 2013年 2月 1日 星期五 07:34 BJT

金价回吐周三涨幅并下跌近1%

* 美元走强和获利了结打压金价

* 市场关注:周五美国非农就业报告

路透纽约/伦敦1月31日 - 黄金周四下跌近1%.上日金价上扬后,今天出现技术性卖盘.投资者注意力集中在美国非农就业报告上,寻找美国联邦储备委员会(美联储, FED)货币政策前景的线索.

黄金周三触及每盎司1,680美元以上的两周高位,之前数据显示美国第四季经济意外萎缩.美联储承诺将维持每月850亿美元的资产购买计划后,金价守住涨幅.

不过,交易商表示,黄金再度未能在1月升穿关键阻力位1,700美元,进而触发技术性卖盘.

"我会在金价上升时买入看跌期权.市场看似偏空,期权波动性正在下降."纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示.

1914GMT,现货金下跌0.9%,报每盎司1,661.25美元.

美国COMEX-2月黄金期货收低19.30美元,报每盎司1,660.60美元.路透初步数据显示,成交量较250日均值低约10%.

交易商称,周四数据显示,12月美国个人所得和工资成长均有增加,亦打压黄金避险魅力.

现货银追随黄金走势,下跌2.1%至31.35美元.周三时大涨近3%至32.23美元.

投资者现等待周五公布的非农就业数据,将据此判断美国劳工市场.

铂金(白金)系金属方面,现货铂金下跌0.6%,报1,672.50美元.钯金跌0.8%,报740.47美元,周三时触及16个月新高756美元.

----------------------------1914GMT---------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1660.60 -19.30 -1.1 1657.40 1680.00 5,589

COMEX白银期货 31.351 -0.826 -2.6 31.120 32.130 51,207

COMEX铂金期货 1675.40 -13.90 -0.8 1666.20 1689.20 9,247

COMEX钯金期货 745.70 -5.70 -0.8 735.45 752.35 6,803

现货金 1661.25 -15.45 -0.9 1658.40 1680.40

现货银 31.350 -0.670 -2.1 31.140 32.110

现货铂金 1672.50 -9.74 -0.6 1668.50 1684.50

现货钯金 740.47 -6.28 -0.8 738.50 749.50

(编译 洪曦; 审校 利棣儿)

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