金价下跌 因塞浦路斯救助协议缓和市场忧虑

* 金价从稍早触及的低位反弹，但升势失去动能

* 美国期金成交量势将创下11月来最高

* 欧元集团主席的言论引发对欧洲银行业的忧虑

路透纽约3月25日 - 黄金价格周一放量下跌，因避免塞浦路斯银行体统崩溃及避开欧元区可能出现经济混乱的救助协议降低了黄金的避险魅力。

黄金大幅缩减跌幅，此前欧元集团主席迪塞尔布洛姆的言论打击投资人对欧洲银行业的信心。对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在较长时间内保持刺激举措的希望，则提振金价从低位反弹。

不过，金价涨势难以维持，因未能突破在大约每盎司1,615美元的近期高位。交易商说，和周一COMEX-4月期权合约到期相关的黄金卖盘，也打压金价。

1916 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,603.96美元，稍早低见1,589.49美元，此为一周低位。

美国4月期金收跌1.60美元，报每盎司1,604.50美元。

根据汤森路透初步数据，成交量大约325,000口，势将成为11月底来交投最活跃的交易日。

交易商说，周一成交易量较250日均值高出近70%，因塞浦路斯经济危机及COMEX期权合约到期，刺激投资人对黄金兴致。

金价下跌，此前塞浦路斯在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和欧盟、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)领导人进行艰难磋商，在最后期限前几个小时达成协议，塞国银行体系得以避免崩溃。这项援助计划很快得到欧元区各国财长的支持，按计划塞国将关闭Popular Bank of Cyprus(亦称Laiki银行)，并将低于10万欧元的存款账户转移至Bank of Cyprus，成立一个“资产良好”的银行。

在欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，塞浦路斯银行重组计划应被作为解决欧元区银行问题的模板，其他国家可能也必须重组银行业后，市场的忧虑重现，提振金价从低位反弹。

纽约联邦储备银行总裁杜德利称美联储必须保持非常宽松的政策，因为就业市场远谈不上稳健，尽管近期经济总体上有些改善。他的讲话也支持金价。

其他贵金属方面，现货银涨0.5%，报每盎司28.82美元。现货铂金攀升0.74美元，报每盎司1,580.24美元。现货钯金跌0.4%，至每盎司754.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1604.50 -1.60 -0.1 1588.40 1612.80 217,475

COMEX白银期货 28.815 0.117 0.4 28.460 28.890 32,602

COMEX铂金期货 1582.90 1.20 0.1 1573.10 1589.40 15,325

COMEX钯金期货 757.35 -4.20 -0.6 755.55 766.00 2,387

现货金 1603.96 -3.99 -0.2 1589.49 1613.26

现货银 28.820 0.150 0.5 28.510 28.900

现货铂金 1580.24 0.74 0.0 1575.00 1587.00

现货钯金 754.50 -3.35 -0.4 757.50 763.00(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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