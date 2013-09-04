金价走低 受助于经济成长希望和叙利亚担忧缓解

* 美国国会是否会以及何时可能授权对叙利亚动武仍不确定

* 美国8月汽车销售增加，美联储褐皮书支撑金价

* 银和铂金系金属价格走低

路透纽约/伦敦9月4日 - 金价周三急跌1.5%，跌至1,400美元之下，因美国8月汽车销售强劲，提振经济成长希望，且对西方牵头对叙利亚实施军事打击的忧虑有所缓解。

银和铂金系金属价格跟随其他工业金属走低。铂金和钯金均录得逾两个月最大单日跌幅。

金价回吐周二录得的涨幅。美国国会是否会批准对叙利亚动武仍不确定。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三发布的褐皮书表示，美国多数地区的经济在7月初至8月底间以温和至适度的步伐成长。报告显示的经济力道较为强劲，刚好足以巩固美联储将开始缩减经济刺激规模的前景。

1925 GMT，现货金急跌1.5%，报每盎司1,390.61美元。

美国12月期金收跌22美元，报每盎司1,390美元，根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。

银和铂金系金属普跌，尽管数据显示美国8月汽车销售增长17%，为2007年10月以来最强。

现货银急跌3.1%，报每盎司23.42美元，为7月17日以来最大单日跌幅。

现货铂金劲挫2.4%，报每盎司1,492.28美元，为6月26日以来最大单日跌幅。现货钯金盘中跌至每盎司700美元之下，为约两个月来首次，日内跌2.9%，报每盎司695.47美元，为6月26日以来最大单日跌幅。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。