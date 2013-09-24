金价结束三日连跌上扬

* 低吸买盘扶助金价逆转早盘跌势

* Barrick Gold首席执行长就进一步出售资产进行磋商

* SPDR黄金持仓量再度减少，实货需求疲弱

路透纽约/伦敦9月24日 - 金价周二上扬，因在价格走低后出现的实货买盘，以及技术性支持扶助金价结束三日连跌。

今日稍早，金价走低，因美国经济数据显示，美国7月房价增速放缓，且9月消费者信心下降。

金价稍后转跌为升，受助于低吸和技术性买盘，之前金价从1,300美元附近的日内低位反弹。

1913 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,323.70美元。

美国12月期金收跌10.70美元，报每盎司1,316.30美元，根据路透初步数据，成交量与30日均值一致。

亚洲地区的黄金溢价仍然疲弱，因在最大黄金消费国印度和中国进入传统结婚和节日季之前，实货需求疲弱。通常在这个季节黄金消费强劲。

印度实施的限制黄金进口的举措也使买家持币观望。

金矿矿商方面的消息，Barrick Gold Corp (ABX.TO)的首席执行长Jamie Sokalsky告诉路透，该公司正就进一步出售资产进行磋商，重点剥离规模较小，成本较高的矿场。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周一的黄金持仓量较上周五减少0.1%，上周再度减少1吨，年内迄今累积减少440吨。

其他贵金属方面，现货银上扬0.6%，报每盎司21.72美元。现货铂金攀升0.6%，报每盎司1,423.49美元。现货钯金跳涨0.9%，报每盎司718.75美元。