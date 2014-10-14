金价从四周高位回落 因油价急挫和美元走强

路透纽约/伦敦10月14日 - 金价周二走低，因油价急挫及美元反弹，导致金市在近期大涨后稍作喘息。

能源市场周二继续大跌，美国和布兰特原油期货均下跌超过4%，因西方能源监管机构下调对今明两年石油需求的预估。

对全球成长的不安也打压美国30年期公债收益率跌至3%之下，为去年5月来首次，指标10年期公债收益率跌至16个月低位2.18%。

“美国公债收益率目前的水平显示经济状况并不乐观，”COMEX黄金期权市场场内交易员Jonathan Jossen表示，“在经历了长时间熊市后，黄金和白银应有进一步上行的空间。”

1834 GMT，现货金XAU=回落0.3%，报每盎司1,232.75美元，盘中触及四周高位1,237.90美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4表现强于现货金，收涨4.30美元，报每盎司1,234.30美元，成交不及正常水平。

美元指数反弹，因欧元区和英国数据疲弱，凸显美国经济表现相对良好。

路透数据显示，周一股市走低，吸引大量投资者买入黄金上市交易基金，此为一个月来首次，之前黄金上市交易基金的黄金持仓量大幅减少。

其他贵金属方面，现货银XAG=下跌0.5%，报每盎司17.36美元。现货铂金XPT=攀升0.3%，报每盎司1,263.75美元。现货钯金XPD=上扬1.5%，报每盎司790美元。

铂金系金属投资者消化南非矿业部长Ngoako Ramatlhodi的讲话，他表示，正考虑宣布煤炭和铁矿石等矿藏为该国的“战略”资源。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。