金价小跌 投资者等候央行人士会议

路透新加坡8月28日电---金价周二小跌,前一个交易日曾触及四个半月高位.在央行人士本周会议前,市况审慎.

周一现货金飙升,此前美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克在一份给国会小组的报告中表示,美联储认为有进一步宽松货币政策的空间,引发对第三轮量化宽松的期待.

全球央行及财经官员将於8月31日至9月1日齐聚美国怀俄明州杰克森霍尔.投资人期待美联储主席伯南克和欧洲央行总裁德拉吉在会上的演讲,希望获悉他们可能就振兴经济采取的措施.

"如果有第三轮量化宽松(QE3),金价可能涨至1,680或1,700美元,"永丰贵金属交易部门主管Peter Fung说."但目前一切都还不明确,尽管对於QE3的期待已令金价被支撑在1,650美元的水平."

0627GMT时,现货金略跌0.2%,报每盎司1,660.10美元,周一曾涨至1,676.45美元,为4月中以来最高水准.

美国期金下跌0.8%,报1,662.70.

路透市场分析师王涛说,技术分析显示,现货金可能在盘中跌至1,643美元.

现货铂金报每盎司约1,530美元,脱离上周触及的三个半月高点1,558.49美元,尽管南非铂金矿的冲突不断发酵.

现货银跌0.2%,至每盎司30.62美元,周一曾触及31.26美元,是将近四个月以来的最高.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1660.10 -3.50 -0.21 6.16

现货银 30.62 -0.07 -0.23 10.58

现货铂金 1528.99 -8.11 -0.53 9.76

现货钯金 641.10 -4.50 -0.70 -1.75

COMEX 12月期金 1662.70 -12.90 -0.77 6.12 16616

COMEX 9月 期银 30.63 -0.42 -1.36 9.71 6888

汇率

欧元/美元 1.2484

美元/日圆 78.54

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 戴素萍/李婷仪;审校 田建华/隋芬

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