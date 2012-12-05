金价跌至一个月低位 因基金抛售和技术性卖盘

* 基金结清头寸,技术性卖盘重压金价

* 高盛预计黄金目前的上行周期将发生改变

* 韩国11月购买14吨黄金

路透纽约12月5日电---金价周三回落至1,700美元之下的一个月低位,因高盛预计金价将走低,促使部分基金结清头寸,抵销了央行重新买入黄金的消息带来的提振.

金价稍後从低位反弹,收跌0.2%.今日稍早,在100日移动均线之下遭遇技术卖压,之前跌穿位於周二低点1,690.64美元的支撑位.

高盛下调2013年金价预期,称黄金目前的上涨周期可能在明年发生转变,因实际利率攀升,以及成长加速,抵销了美国联邦储备委员会(FED,美联储)刺激举措给金价带来的提振.

"出现部分基金投资者和杠杆基金的大规模抛盘,但在短期走势波动後,长期而言,实货黄金需求应因财政悬崖而受益,"实货黄金交易商BullionVault的副总裁Miguel Perez-Santalla表示.

2037 GMT,现货金回落0.2%,至1,693.65美元,稍早触及11月6日以来最低1,684.40美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-2月黄金期货结算价跌2美元,报1,693.80美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值低逾20%.

共和党与民主党在预算磋商中僵持不下,双方均呼吁采取快速行动,但都未做出妥协.

交易商称,尽管金价近期走低,但实货黄金需求应在价格回落时支撑市场.

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持有量达创纪录水平,该基金周二报告黄金流入为2.4吨.

围绕财政悬崖的不确定性也扶助提振金币和金条的销售.

韩国央行周三公布的数据显示,韩国央行用外汇储备在11月买入14吨黄金,以分散投资组合的风险.受此消息推动,今日早盘金价攀升.

过去两年,多国央行已从黄金净卖家转变成为净买家,亚洲国家和发展中国家央行的购买量占多数.

其他贵金属方面,现货银跌0.2%,报32.86美元.现货铂金上涨0.40美元,报1,579.50美元;现货钯金升0.5%,至681美元.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1693.80 -2.00 -0.1 1686.00 1708.30 141,053

COMEX白银期货 32.957 0.149 0.5 32.585 33.300 38,087

COMEX铂金期货 1584.20 1.30 0.1 1571.00 1597.50 8,288

COMEX钯金期货 687.45 4.75 0.7 673.25 689.80 3,488

现货金 1693.65 -3.09 -0.2 1684.40 1706.60

现货银 32.860 -0.050 -0.2 32.550 33.230

现货铂金 1579.50 0.40 0.0 1574.50 1594.00

现货钯金 681.00 3.30 0.5 675.02 686.00 (完)

--编译 母红;审校 张荻

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