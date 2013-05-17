金价连续第七个交易日走低 为四年来最长连跌走势

路透新加坡5月17日 - 金价周五连续第七个交易日走低，为2009年3月以来最长跌势，因美元走强且投资者因担心金价续跌而削减黄金曝险，转而投资股市。

截至周四的六个交易日中金价已跌近6%，因股市凭借美国经济数据强劲而走升，且市场担心美联储会终结利好黄金的购债举措。

0538GMT时，现货金跌0.34%至每盎司1,380.91美元。金价周四曾跌至四周低点1,369.29美元，因黄金ETF再度结清头寸以及近期金价跌破1,400关口令投资者不安。

金价今年迄今下跌了17%，且有望录得一个月来最大单周跌幅。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持金量跌至四年来最低。

交易商和交易员说，实货需求周五仍然清淡，因印度和中国的消费者在等待价格企稳或进一步下跌。

“许多人在场外观望，期待出现新一波跌势，”GoldSilver Central Pte的董事总经理Brian Lan说。

美国6月期金下跌0.52%至1,379.70美元。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1380.91 -4.78 -0.34 -17.53

现货银 22.57 -0.09 -0.40 -25.46

现货铂金 1476.75 -2.25 -0.15 -3.79

现货钯金 737.47 1.47 +0.20 6.57

COMEX期金 1379.70 -7.20 -0.52 -17.67 19136

COMEX期银 22.56 -0.10 -0.44 -25.37 4579

汇率

欧元/美元 1.2863

美元/日圆 102.29

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 石冠兰/侯向明; 审校 张涛)

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