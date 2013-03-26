金价连跌三日 因欧元区局势趋稳及美国经济数据亮丽

* 美国楼市和制造业数据令人鼓舞，对避险资产构成压力

* 塞浦路斯银行业救助协议缓和了欧债危机的担忧

* 俄罗斯、土耳其在3月增加了黄金储备

路透纽约3月26日 - 黄金价格周二连跌第三个交易日，因在塞浦路斯达成救助银行业协议缓和了市场忧虑后，欧洲恢复相对的平静，且美国制造业和楼市数据改善直指经济不断复元。

美国公布数据显示美国1月独栋房屋价格以逾六年最快速度上涨，美国2月耐用品订单大增后，美股攀升，金价承压。

成交连续第二日放量，因在塞浦路斯达成救助计划后，投资人消化了欧洲的消息以及较长期的市场反响。

“塞浦路斯情势带来的支撑不再，且今日美国公布的经济数据总体来说不错，对金市构成拖累，”汇丰控股分析师James Steel表示。

1838 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,598.30美元。

美国4月期金收跌8.80美元，报每盎司1,595.70美元。

成交量较250日均值高约65%，部分因4月/6月合约展期以及对欧元区的担忧重燃使市场走势震荡。

但金价3月迄今上涨约1%，势将录得10月来的首次月度上涨。

欧洲央行周二坚称塞浦路斯救助是个特例，试图压制塞浦路斯同欧盟达成的救助计划可能成为欧元区银行业未来救助模板的臆测。

俄罗斯在2月连续第四个月增加了黄金储备，且多家新兴经济体央行也增加了黄金官方储备，凸显央行对黄金的兴致，消息对金价有支撑。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司28.75美元。现货铂金跌0.3%，报每盎司1,572.99美元。现货钯金升0.7%，至每盎司60.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1595.70 -8.80 -0.5 1593.40 1605.00 156,600

COMEX白银期货 28.679 -0.136 -0.5 28.605 28.845 21,096

COMEX铂金期货 1566.00 -16.90 -1.1 1559.20 1587.50 13,028

COMEX钯金期货 761.40 4.05 0.5 754.30 764.70 1,911

现货金 1598.30 -6.60 -0.4 1595.23 1605.66

现货银 28.750 -0.060 -0.2 28.660 28.860

现货铂金 1572.99 -5.01 -0.3 1562.50 1583.75

现货钯金 760.50 5.50 0.7 757.27 761.14(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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