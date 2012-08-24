金价回落但周线涨幅仍有望录得逾两个月最高

路透新加坡8月24日电---金价周五从四个半月高位回落,但仍有望录得两个多月来最大周线涨幅;投资者对美国联邦储备委员会(美联储,FED)将马上刺激经济的预期略有降温.

美国最新数据给投资者带来的信号多空不一,制造业改善,但劳动力市场低迷,本周稍早公布的美联储会议记录又显示该央行愿意进一步购债.

"金价已经消化了对第三轮量化宽松的预期,与会议记录相关的空头回补帮助推动了这几天金价的涨势,"Heraeus贵金属经理Dick Poon称.

他并称,金价连涨七天,并向上突破5月以来的区间後,废金卖盘增加,投资人在实货市场买盘亦增加.

一些分析师及交易商质疑推出QE3的必要性及效果.美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德亦表示,自上次会议以来,美国经济前景有所改善.

"基於经济的糟糕情况,刺激措施是必要的,但问题在於大家对量化宽松的期望过高,"上海一交易商称.

0618GMT,现货金下跌0.3%,至每盎司1,664.81美元,本周涨幅有望达到3.1%.

交易商称,周末之前的获利了结亦拖累金价小跌.

美国12月期金下跌0.3%,至1,667.60美元.

路透市场分析师王涛指出,金价周四攻克1,664美元阻力後,技术分析显示现货金日内可能进一步升至1,693美元.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1664.81 -5.23 -0.31 6.46

现货银 30.32 -0.19 -0.62 9.50

现货铂金 1535.99 -2.41 -0.16 10.26

现货钯金 648.05 -1.55 -0.24 -0.68

COMEX 12月期金 1667.60 -5.20 -0.31 6.43 13520

COMEX 9月期银 30.30 -0.16 -0.51 8.54 3437

汇率

欧元/美元 1.2543

美元/日圆 78.60

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 程琳/蔡美珍;审校 艾茂林/张若琪

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