现货金跌至两年低点 其它贵金属亦受挫

路透新加坡4月15日 - 现货金价格周一上演大反转走势，回吐早盘涨幅跌至两年低点，此前期金价格下跌，因担忧央行出售黄金，且全球上市交易基金(ETF)黄金持仓量降至逾一年来最低。

1,500美元的心理关口被击破后，起初引来逢低买盘，但随着石油期货下跌且投资者押注美联储将很快结束购债计划，止损卖盘占据了市场主导。

现货金一度触及每盎司1,495.16美元的盘中高位，但随后挫跌至2011年4月以来低点1,427.14。0335GMT报1,441.69，下跌36.66美元，今年迄今金价已经下滑14%左右，此前12年都为上涨。

“黄金跌破1,500美元不是个好兆头，我们不知道接下来的支撑水平将在哪儿，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。

“尽管市场已有些空头部位，但我认为人们仍想把价格推低。现在没有上涨的理由，除非朝韩开战。在已经超卖的市场应该会出现反弹。”

美国期金6月合约跨大跌幅，下跌超过5%，东京期金下跌约8%，创下东京期金2011年9月之来最大单日跌幅。

其他贵金属也遭逢沉重卖压，白银跌至2010年11月以来最低，铂金处于去年8月以来最低，钯金触及三个月低点。

投资人缩减黄金曝险部位，全球最大黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量降至2012年初以来最低水位。(完)

(编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红)

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