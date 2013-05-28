金价回落1% 因美国经济数据强劲削弱黄金避险魅力

波士顿联储总裁罗森格伦称美国今年应当再升息三次
路透波士顿3月29日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，鉴于经济的强健程度，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应当再升息三次。
* 美国房价上扬且消费者信心改善重压金价
* 1,400美元附近的技术阻力位可能限制金价上行
* 美国造币局恢复小面额美国鹰金币的销售
路透纽约5月28日 - 金价周二回落1%，因股市受令人鼓舞的美国房价和消费者信心数据提振上扬，削弱黄金的避险吸引力。
但周二实货黄金买盘强劲，一度逆转美元上涨引发的金价跌势。
“每次金价下滑，实货需求就开始大幅增加。交易员买入，唯恐出现大幅上修走势。”R.J. O'Brien高级商品经纪Phillip Streible表示。
技术性卖盘继续重压金价，金价未能升穿1,400美元附近的14日移动均线这一技术阻力位，引发市场抛售，使金价反弹受阻。
成交量高于正常水平，交易商称。因Comex-6月黄金期权到期，以及因周一休市而未进行的交易被释放。
1925 GMT，现货金回落1%，报每盎司1,380.81美元，日低为1,373.14美元。
美国股市周二上扬，之前各国央行官员表示，将继续执行旨在提振全球成长的政策，令投资者感到宽慰。另外，诸如美国公债等避险资产的价格也大幅走低。
美国5月消费者信心指数为逾五年最高，3月房价涨幅为近七年最大。数据显示尽管自动减支拖累成长，但美国经济仍有较强的韧性。
Comex-6月期金收跌7.70美元，报每盎司1,378.90美元。
根据路透初步数据，成交量接近410,000口，可能为4月15日以来的最大单日成交量，当日成交约750,000口。
美国造币局周二表示，将恢复小面额美国鹰金币的销售，是一个月前金价骤降至两年低位后首次，金价暴跌引发对金币的需求猛增，使政府库存很快消耗一空。
美国造币局的举措进一步暗示，金币购买狂潮已开始消退。
黄金的投资需求仍然疲弱。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量上周五减少0.2%，至1,016.16吨，目前处于2009年2月以来的最低水平。2013年初的黄金持仓量为1,350.50吨。
其他贵金属方面，现货银下跌1.7%，报每盎司22.25美元。现货铂金上扬0.6%，报每盎司1,455.74美元。现货钯金急升2.1%，报每盎司751.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1378.90 -7.70 -0.6 1372.10 1401.00 272,091
COMEX白银期货 22.19 -0.303 -1.4 22.110 22.710 47,298
COMEX铂金期货 1461.80 9.90 0.7 1445.20 1471.00 11,314
COMEX钯金期货 757.00 30.55 4.2 726.65 764.90 11,390
现货金 1380.81 -13.47 -1.0 1374.28 1399.55
现货银 22.250 -0.380 -1.7 22.180 22.640
现货铂金 1455.74 8.24 0.6 1449.25 1467.24
现货钯金 751.22 15.22 2.1 730.27 760.97(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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