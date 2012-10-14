金价下跌 因美国数据令市场忧虑美联储将抑制刺激措举规模

* 金价录得6月底来最大周度跌幅

* 一些投资人料金价将因美国"财政悬崖"反弹,

* 中国和印度的实货需求下跌,ETF黄金仓位下降

* 市场关注:周一美国将公布零售销售数据

路透纽约10月12日电---金价周五下跌近1%,录得逾两个月来最大单日跌幅,因美国消费者信心及就业数据改善,令市场忧虑美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能限制货币刺激措施的规模.美联储的货币刺激举措一直提振金价表现.

本周,黄金价格跌1.5%,录得6月最後一周来的最大单周跌幅.

"我们开始看到美国经济出现一些改善的迹象,令推出量化宽松计划的时间可能不如原先预期的长,"R.J. O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说.

"买入黄金对冲通胀的人正开始撤出市场,"Streible表示.

数据显示美国消费者信心意外升至五年高位後,金价下跌.周四公布最新一周美国初请失业金人数意外下降,是上周公布美国9月失业率降至四年低位7.8%後显示劳工市场转强的最新凭证.

一些分析师预期金价将会反弹,因为欧元区忧虑和与美国将在1月出现自动降低支出和增加税收的"财政悬崖"相关的经济不确定性.这情景可能对经济带来冲击,且导致美联储增加印钞.

1911 GMT时,现货金跌0.8%,报每盎司1,754.10美元.黄金在过去六个交易日中有五日收低.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金结算价跌10.90美元,报1,759.70美元,汤森路透初步数据显示,成交量较30日均值低40%.

现货白银跌1.4%,报33.52美元,本周可能录得逾2%的跌幅.

在最大的黄金消费国印度,交易员说因卢比走软,推高该国的金价,令实货需求疲弱.

周四黄金支持的上市交易基金的黄金仓位下跌,为两周来首见,但仍接近纪录高位.

铂金系金属（PGMs）下跌,因南非没有新消息,当地的矿工骚乱令包括Anglo American Platinum (AMSJ.J)在内的主要铂金矿场停止运作.

现货铂金跌1.6%,报每盎司1,647.20美元,钯金下跌2.8%,报每盎司633美元.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 1759.70 -10.90 -0.6 1753.50 1775.00 117,604

COMEX白银期货 33.669 -0.413 -1.2 33.510 34.165 35,675

COMEX铂金期货 1659.30 -30.30 -1.8 1655.50 1691.30 8,034

COMEX钯金期货 639.05 -11.85 -1.8 635.00 653.45 3,134

现货金 1754.10 -14.09 -0.8 1753.05 1773.10

现货银 33.520 -0.470 -1.4 33.490 34.120

现货铂金 1647.20 -27.10 -1.6 1657.00 1683.24

现货钯金 633.00 -18.30 -2.8 638.00 651.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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