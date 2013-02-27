金价跌1% 美联储没有推出新的刺激措施令人失望

* 美股上涨打压黄金的避险地位

* 美国可能的大幅减支引发通缩忧虑

* 市场关注:周四美国将公布GDP数据以及个人消费支出(PCE)物价指数

路透纽约2月27日 - 金价周三下跌1%,几乎回吐前一交易日的所有涨幅,因美联储没有推出新的刺激措施令人失望,而且美国可能的全线大幅减支引发通缩忧虑.

美股上涨亦打压黄金的避险魅力,在美联储主席伯南克昨天为购债刺激政策辩护后,黄金今日终止了四个交易日来的涨势.

伯南克周三表示,几年内美国失业率不太可能达到更正常的水平,但他在国会第二天的证词演说中没有什么令人惊喜之处.

Integrated Brokerage Services LLC贵金属交易主管Frank McGhee称,美联储的量化宽松政策"越来越不太有效,因为伯南克没说出什么新东西."

McGee称,这使削减预算的通缩特征重新受到瞩目.

国会不太可能采取行动阻止将于周五开始执行的全面减支行动.减支打压了黄金对冲通胀的魅力.

1908GMT时,现货金跌1.1%,报每盎司1,595.71美元,脱离周二创下的一周半高位1,619.66美元.

美国4月期金跌19.80美元,报1,595.70美元,路透初步数据显示,成交量与250日均值相符.

其他贵金属中,现货白银跌1.4%,报28.94美元.现货铂金下滑1.5%,至1,593.50美元,现货钯金跌0.4%,报740.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 当日 当日 成交量

结算价 变动 涨跌% 低位 高位

COMEX黄金期货 1595.70 -19.80 -1.2 1592.60 1614.40 150,628

COMEX白银期货 28.943 -0.317 -1.1 28.835 29.390 23,913

COMEX铂金期货 1600.10 -16.40 -1.0 1592.00 1625.80 10,586

COMEX钯金期货 743.15 3.75 0.5 734.80 749.45 2,577

现货金 1595.71 -17.40 -1.1 1594.25 1614.51

现货银 28.940 -0.420 -1.4 28.900 29.410

现货铂金 1593.50 -24.99 -1.5 1595.00 1623.00

现货钯金 740.47 -3.25 -0.4 737.50 747.97(完)

(编译 于春红; 审校 李军)

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