即使无量化宽松 金价仍可创新高

资料图片显示一枚金牙。黄金今年仍可以创下新高，即使美国联邦储备委员会(美联储，FED)没有透露继续购买债券的讯号，而且欧洲央行(ECB)也暗示不再提供5,000亿欧元的廉价资金了。 REUTERS

* 负实质利率仍是主要动力

* 美联储的量化宽松已经令金价翻倍

* 央行、投资及饰金需求仍持续

路透伦敦3月1日电---黄金今年仍可以创下新高,即使美国联邦储备委员会(美联储,FED)没有透露继续购买债券的讯号,而且欧洲央行(ECB)也暗示不再提供5,000亿欧元的廉价资金了.

金价在周三下跌将近5%,创12月中以来最大单日跌幅.虽然此前美联储主席伯南克对美国经济的评估令人沮丧,但他也未说出要采取更多量化宽松措施,透过买进公债来压低债券收益率(殖利率).

欧洲央行通过两轮规模大致相当的再融资操作总计释出逾1万亿(兆)欧元的资金後,也警告金融行业不要对央行过度依赖.欧央行向商业银行提供这些低息资金,是为了鼓励它们放贷,避免欧元区步入衰退.

低利率及充沛的流动性为黄金提供了有利的环境.相较於可能受宽松政策侵蚀利息或派息的股票、债券及外汇,黄金更能获得投资者的青睐.

自从2008年底时美联储展开2.5万亿美元的购债计划以来,黄金价格已经翻一倍,今年迄今仍上涨10%,至每盎司约1,720.00美元,美联储承诺将维持低利政策至少到2014年,让金价站得更加稳固.

因此,失去央行流动性供应的风险令市场不安.不过投资者和分析师称,低利率、顽固的通胀以及央行的购买和新兴市场的需求将让黄金的牛市得以持续.

"对黄金而言,更重要的是实质利率为负值,这是我们需要注意的关键问题.这个因素(的转变)可能预示着黄金牛市的终结.我们的看法是,负实质利率将会维持一段时间,因通胀仍是一个问题而且利率水平非常低,"全球最大的资产管理公司--贝莱德(BlackRock)投资组合经理Richard Davis称.

"实质利率和黄金回报率之间存在高度负相关.一旦实质利率达到正4-5%,黄金的年率化回报率将为负10-15%",他并称,"从理论上讲,你可能认为减少量化宽松单独看来对黄金不利,但还有很多其他因素利好金价."

在20个最富裕国家中,有12国实质利率为负值,美国和英国的负利率情况最为严重,两国都采用量化宽松政策来刺激经济,且名义利率接近零.实质利率是名义利率减去通胀率的差值.

美国实质利率为负2.75%,而七国集团(G7)平均实质利率为负1.76%,20国集团(G20)均值为负0.26%.除七国集团外,20国集团其他成员国的实质利率均值为0.44%.

"金价攀升至1,900美元上方的可能性很大.回到这些价位并不需要太长时间,即使金价创出新高并升向2,000美元,我也不会感到意外,"Davis说,并称这并非贝莱德对金价作出的预测.

**美元的双重威胁**

过去六个月,美元对黄金形成双重威胁.第一,对寻求替代欧元投资标的的投资人而言,美元是更有说服力的避险标的.其次,美元与黄金的反向关联意味,和投资者风险意愿变动相比,金价更易受美元本身走势所左右.

"我们来到美联储政策(对金价)的利多效应大幅降低的境地,但我认为也不完全是利空."德意志银行分析师Michael Lewis称.

"只是原先那种强势助推金价的影响力去除了,但目前利率仍处於低档,即便流动性挹注不复存在."他并称该行仍看多黄金,尤其是今年下半年的走势.

此外德意志银行预期美国创造就业的速度放慢,而那将拖累美元并提振黄金,尤其若通胀升温将实质利率推得更低的话,更可能出现前述情况.

法国巴黎银行贵金属策略师Anne-Laure Tremblay称,无论有没有量化宽松,今年美国和其他地方的实质利率仍将为负值;而伯南克未明显暗示进一步印钞并不会终结黄金11年的涨势.

"那并非可以打破格局的因素.美国不推出新一轮量化宽松当然对黄金不是那麽好,但不会大大影响黄金的上行趋势."她说.

"我们认为金价将在美联储和其他央行展开一波货币紧缩循环时触顶."(完)

--编译 李婷仪/肖群英/张若琪;审校 吴云凌

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