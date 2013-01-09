金价在欧洲央行和英国央行会议前下滑 铂金系金属上涨

* 金市投资人静待周四英国和欧洲央行会议结果

* 钯金和铂金跳升,因基金买盘

* 黄金较铂金溢价降至四个月低点

* 关注周四美国初请失业金和趸售销售数据

路透纽约1月9日 - 金价周三下滑,交投清淡,回吐昨日部分升幅,但铂金系金属上扬,因美国汽车销售改善,且经济前景转佳引发基金买盘.

金价周二大涨约1%,因有消息称日央行将考虑在1月会议上再度放宽政策,设定2%通胀目标,以缓和通缩忧虑.这支撑了黄金作为通胀对冲工具的吸引力.

但交易商称,中国和印度等亚洲实货需求增加为金价提供了潜在支撑.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议记录显示,几名委员认为,在"远早于"2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举.在此之后,投资者人气依旧谨慎.

"金市现聚焦明日欧洲央行会议以及美联储月底的货币政策会议.除此之外,黄金在缺乏消息面影响的一周内苦苦寻找方向."Vision Financial Markets金属交易部门董事David Meger表示.

分析师表示,金市将密切关注周四英国央行和欧洲央行的会议结果,以寻找央行货币政策的线索.下周美国将公布的零售销售、消费者物价指数以及房屋开工等一系列数据将为金市提供新的诱因.

2002GMT时,现货金跌0.1%,报1,656.20美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货结算价跌6.70美元,报每盎司1,655.50美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约20%.

分析师表示,在金价近几个交易日未能守住200日移动均线切入位约1,660美元后,技术性卖盘也令金价承压.

现货钯金收高2.4%,报684美元,录得约两周最大单日升幅,但本周迄今仍跌0.3%,因周一大跌了约3%.

其他贵金属中,现货白银跌0.3%,报30.27美元,现货铂金升1.3%,至1,594.50美元.

金价较铂金的溢价降至60美元,为约9月中来最低.

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位

当前

结算价 变动 涨跌%

成交量

COMEX黄金期货 1655.50 -6.70 -0.4 1651.30 1666.00

118,484

COMEX白银期货 30.249 -0.216 -0.7 30.065 30.575

31,730

COMEX铂金期货 1597.80 17.20 1.1 1576.40 1601.40

208

COMEX钯金期货 688.20 20.35 3.0 673.10 693.50

4,614

现货金 1656.20 -2.40 -0.1 1652.00 1665.80

现货银 30.270 -0.080 -0.3 30.080 30.560

现货铂金 1594.50 20.80 1.3 1579.50 1599.00

现货钯金 684.00 15.90 2.4 674.20 690.00(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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