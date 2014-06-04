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国际财经 | 2014年 6月 5日 星期四 07:32 BJT

金价在欧央行会议及美国公布就业数据前下滑

路透纽约/伦敦6月4日 - 金价周三下滑，因投资人对欧洲央行可能降息感到不安，且本周五美国公布的关键就业数据有不确定因素。

美元兑日圆升至一个月高位，因近期美国公债收益率跳升。股市持稳，投资人对其他风险资产的押注暂歇。

LOGIC Advisors执行合伙人Bill O'Neill称，“在欧洲央行会议和美国公布就业报告前，市场实际上陷于停滞。”

“贵金属市场中，钯金、铂金和黄金盘中多数时间陷于0.50美元的波动区间内。”

市场普遍预计欧洲央行将降息，包括下调存款利率至负值。

周五美国将发布备受瞩目的非农就业报告，路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加21.8万，低于4月的28.8万增幅，但仍高于过去六个月均值。

2000GMT，现货金报每盎司1,243.45美元，周二尾盘报1,244.20美元。

美国8月期金GCv1收低0.20美元，报每盎司1,244.30美元。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)持金量周二增加1.8吨，至787.07吨，显示投资人对黄金的买兴略有增加。

其他贵金属中，现货铂金升0.6%，报每盎司1,432美元。现货钯金升0.2%，报每盎司834美元。现货银持平，报每盎司18.76美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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