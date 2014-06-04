金价在欧央行会议及美国公布就业数据前下滑

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透纽约/伦敦6月4日 - 金价周三下滑，因投资人对欧洲央行可能降息感到不安，且本周五美国公布的关键就业数据有不确定因素。
美元兑日圆升至一个月高位，因近期美国公债收益率跳升。股市持稳，投资人对其他风险资产的押注暂歇。
LOGIC Advisors执行合伙人Bill O'Neill称，“在欧洲央行会议和美国公布就业报告前，市场实际上陷于停滞。”
“贵金属市场中，钯金、铂金和黄金盘中多数时间陷于0.50美元的波动区间内。”
市场普遍预计欧洲央行将降息，包括下调存款利率至负值。
周五美国将发布备受瞩目的非农就业报告，路透访查的分析师预计5月非农就业岗位增加21.8万，低于4月的28.8万增幅，但仍高于过去六个月均值。
2000GMT，现货金报每盎司1,243.45美元，周二尾盘报1,244.20美元。
美国8月期金GCv1收低0.20美元，报每盎司1,244.30美元。
全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)持金量周二增加1.8吨，至787.07吨，显示投资人对黄金的买兴略有增加。
其他贵金属中，现货铂金升0.6%，报每盎司1,432美元。现货钯金升0.2%，报每盎司834美元。现货银持平，报每盎司18.76美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)