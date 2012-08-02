金价持稳 关注欧洲央行会议

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透新加坡8月2日电---金价周四在每盎司1,600美元处觅得支撑,但上档受限,因为继美国联邦储备委员会(美联储,FED)打压立即祭出刺激措施的寄望後,市场不确定欧洲央行是否会采取大胆举措来解决欧元区债务问题.
美联储两日会议後未推新宽松货币政策,即便其承认经济疲软,并更加强烈地暗示可能会购买更多公债以扶助经济.
现货金周三下跌0.9%,创三周来最大单日跌幅,因美国联邦储备委员会(美联储,FED)的政策决定令人失望,投资者已将目光转向欧洲央行(ECB)今日稍晚的政策会议.
"昨日美联储会议结束後,投资者了结获利.若欧洲央行宣布任何刺激举措,则可能打压美元但支撑金价,"辉立期货分析师Lynette Tan称.
不过,分析师称,由於欧洲央行总裁德拉吉上周承诺将竭尽所能避免欧元区解体,市场对该央行立即采取大胆举措抱有很高期望,如果欧洲央行最终的政策决定与此预期不符,那麽将令市场大失所望.
现货金微涨0.2%至每盎司1,602.08美元,周三则下跌0.9%.
美国12月期金微跌0.1%至1,605.60美元.
路透市场分析师王涛称,技术分析显示,现货金将在1,592美元上方持稳.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1602.08 3.49 +0.22 2.45
现货银 27.44 0.04 +0.15 -0.90
现货铂金 1394.75 -14.15 -1.00 0.13
现货钯金 579.53 -7.10 -1.21 -11.18
COMEX期货合约
12月黄金 1605.60 -1.70 -0.11 2.48 7218
9月白银 27.42 -0.12 -0.44 -1.79 2093
汇率
欧元/美元 1.2243
美元/日圆 78.45
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 梁睿雪/许娜;审校 艾茂林/白云
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