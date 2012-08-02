金价持稳 关注欧洲央行会议

路透新加坡8月2日电---金价周四在每盎司1,600美元处觅得支撑,但上档受限,因为继美国联邦储备委员会(美联储,FED)打压立即祭出刺激措施的寄望後,市场不确定欧洲央行是否会采取大胆举措来解决欧元区债务问题.

美联储两日会议後未推新宽松货币政策,即便其承认经济疲软,并更加强烈地暗示可能会购买更多公债以扶助经济.

现货金周三下跌0.9%,创三周来最大单日跌幅,因美国联邦储备委员会(美联储,FED)的政策决定令人失望,投资者已将目光转向欧洲央行(ECB)今日稍晚的政策会议.

"昨日美联储会议结束後,投资者了结获利.若欧洲央行宣布任何刺激举措,则可能打压美元但支撑金价,"辉立期货分析师Lynette Tan称.

不过,分析师称,由於欧洲央行总裁德拉吉上周承诺将竭尽所能避免欧元区解体,市场对该央行立即采取大胆举措抱有很高期望,如果欧洲央行最终的政策决定与此预期不符,那麽将令市场大失所望.

现货金微涨0.2%至每盎司1,602.08美元,周三则下跌0.9%.

美国12月期金微跌0.1%至1,605.60美元.

路透市场分析师王涛称,技术分析显示,现货金将在1,592美元上方持稳.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1602.08 3.49 +0.22 2.45

现货银 27.44 0.04 +0.15 -0.90

现货铂金 1394.75 -14.15 -1.00 0.13

现货钯金 579.53 -7.10 -1.21 -11.18

COMEX期货合约

12月黄金 1605.60 -1.70 -0.11 2.48 7218

9月白银 27.42 -0.12 -0.44 -1.79 2093

汇率

欧元/美元 1.2243

美元/日圆 78.45

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 梁睿雪/许娜;审校 艾茂林/白云

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