金价因ECB言论升穿1,675美元 铂金系金属因中国数据上涨

* 欧洲央行决策会议后没有暗示将短期减息

* 中国出口数据提振铂金升至一个月高位

路透纽约1月10日 - 金价周四上涨逾1%,至每盎司1,675美元以上,可望录得11月底来单日最大升幅,因迹象显示,欧洲央行短期内不会减息,提振黄金买盘.

铂金系金属也攀升2%,因中国出口数据令人鼓舞,令工业商品和股市全线上涨.美国汽车销售近期改善也提振铂金系金属需求.铂金系金属主要用于生产汽车催化转换器.

金价在上周跌至1,625美元以下的四个半月低位后,迄今反弹逾3%,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)12月会议记录显示一些决策者倾向在"远早于"本年底前放缓或中止经济刺激计划.

"在美联储会议记录公布后,黄金出现超卖.我认为美联储将不会很快撤走刺激举措,"商品投资企业LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说.

"很明显,欧洲央行总裁德拉吉为量化宽松政策预留空间,全球各国央行的总体模式是持续放宽政策,"他说.

欧洲央行总裁德拉吉表示,欧元区经济在2013年仍然疲弱,他预期在2013年稍后经济仅逐渐复苏.欧洲央行决定维持利率在纪录低位0.75%不变.

1743GMT时,现货金升1.2%,报1,676.64美元,稍早触及一周高位1,678.60美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货升21.40美元,报每盎司1,676.90美元.路透初步数据显示,收盘时成交量和30日均值基本一致.

欧元兑美元上升逾1%,谷物和原油价格走强,进一步提振黄金的升势.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.数据也支持金价.

瑞信分析师Tom Kendall表示,中国数据及美元大幅下跌扶助为金价升向下一道阻力位1,703美元开启大门.

现货白银升1.6%,报每盎司30.83美元.

现货铂金触及一个月来最高位,尾盘上升2.3%,至每盎司1,627美元.现货钯金上涨2.2%,至698美元,连升第三天.

黄金较铂金溢价下跌至50美元,为4月中迄今的最低水平.(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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