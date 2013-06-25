金价走低 因强劲的美国数据提振美元

* 数据巩固了美联储将缩减刺激规模的预期

* 金价小跌，之前公布的美国楼市和消费者信心数据强劲

* 最大实货黄金基金报告持仓量减少4.2吨

* 银、铂金和钯金表现强于黄金

路透纽约月25日 - 金价周二走低，因一系列利好的美国楼市和消费者信心数据推动美元连涨第五日，并巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来几个月缩减刺激计划规模的预期。

纽约市场上午中段公布的耐久财订单数据强于预期，数据公布后，投资者继续抛售黄金，并将资金转投股市和其他风险更高的资产。

在强劲的消费者信心和楼市数据公布后，金价触及日低1,271.31美元。

利好的数据结束了稍早中国人行确认存在流动性风险后引发的金价涨势。

对美国经济力道的乐观情绪也提振美元。

黄金仍可能录得逾30年来最大季度跌幅，因美联储发出迄今最明确的信号，计划缩减每月850亿美元的购债规模。

1928 GMT，现货金回落5.93美元，或0.46%，报每盎司1,275.09美元，脱离稍早触及的高位1,288.80美元。黄金表现仍不及其他贵金属、原油和期铜。

摩根士丹利(MS.N)、瑞士信贷CSGN.VX和德意志银行(DBKGn.DE)周二纷纷下调金价预期，本周稍早汇丰(HSBA.L)和高盛(GS.N)以及瑞士银行采取了同样的行动。

瑞信将今年金价预期从1,580美元调降至1,400美元，德意志银行将金价预期调降6.8%，至每盎司1,428美元。摩根士丹利将金价预期从1,409美元下调至1,313美元。

投资者对金条的兴趣减弱，全球最大的黄金上市交易基金SPDR GoldTrust报告周一黄金持仓量减少4.2吨。

美国8月期金回落0.16%，收报每盎司1,275.10美元。交易商称，7月期权到期，市场波澜不兴。

现货银跌0.46%，报每盎司19.56美元。现货铂金上扬1.52%，报每盎司1,348.75美元。现货钯金上涨0.7%，报每盎司663.72美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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