金价下跌 欧元区经济忧虑再冲击市场

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* 现货金未能突破55日移动均线
* ECB德拉吉强调欧元区的下档风险
* 市场关注:周五公布的美国国际贸易数据
路透纽约2月7日 - 金价周四在震荡交投中下挫,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的言论再度引发市场对欧元区经济的担忧.
德拉吉的言论后引发对经济衰退的担心,黄金与美国股市和大宗商品一并下跌;,欧元兑美元骤跌近1%.
德拉吉表示,欧元区经济活动料在2013年稍晚开始逐步复苏,但负面风险要多于正面风险.
技术性卖盘令金价加速下跌,此前黄金未成功突破55日移动均线,自10月末以来金价一直没有收在该水准上方.
"稍早的时候黄金一度上涨,但是并没有突破阻力位,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen说."黄金缺乏买兴."
1859GMT,现货金下跌0.3%,报每盎司1,671.44美元,稍早一度触及盘中低位每盎司1,662.80美元.
美国4月黄金期货下跌7.50美元,结算价报每盎司1,671.30美元,路透初步数据显示,成交量与250日均值一致.
美国联邦储备理事会(FED, 美联储)理事史坦称长时间低利率对金融稳定构成风险,也打击市场人气.
中国春节长假前实货需求也开始走弱,香港金条溢价也从上周高位回落.
基本面消息方面,上海证券报周四报导,2012年中国黄金产量连续第六年增长,触及创纪录的403吨,保持全球最大黄金生产国地位.
现货银回落1.1%,报每盎司31.46美元.
铂金(白金)系金属周四全面下跌.
不过,分析师称考虑到强劲的投机兴致,铂金系金属料出现短期修正走势.
瑞银分析师在一份报告中表示,由于大量投机性净多头仓位,任何避险情绪或负面经济数据料会轻易触发早该到来的回撤.
现货铂金下跌0.8%,报每盎司1,719.74美元,自周三触及的2011年9月迄今高位1,740美元下挫.
现货钯金跌1.2%,报每盎司751美元,上日曾一度涨至769.50美元,这亦是2011年9月至今的峰值.
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1671.30 -7.50 -0.4 1663.40 1683.90 169,676
COMEX白银期货 31.403 -0.474 -1.5 31.295 31.935 52,037
COMEX铂金期货 1722.30 -14.20 -0.8 1721.10 1743.00 10,425
COMEX钯金期货 750.45 -14.35 -1.9 749.50 768.35 6,241
现货金 1671.44 -5.67 -0.3 1662.80 1682.90
现货银 31.460 -0.350 -1.1 31.320 31.890
现货铂金 1719.74 -13.00 -0.8 1723.00 1738.75
现货钯金 751.00 -9.50 -1.2 753.00 765.00 (完)
(编译 洪曦; 审校 母红)
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