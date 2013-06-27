技术分析师称金价可能进一步下滑

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
* 分析师称金价可能进一步下滑
* 金价将创最大季度跌幅
路透伦敦6月26日 - 黄金价格今年迄今已下跌26%，但还可能继续走低。图表分析显示，金价最近的下跌反映了继续走低的可能。
现货金周三跌至近三年来最低，报每盎司1,223.54美元，可能录得创纪录的最大季度跌幅。
自4月里仅两天暴跌就逾200美元以来，金价的技术面一直疲软，当时在暴跌开始前，略高于1,520美元的长期支撑位失守--也是2011年9月和12月、2012年5月的低点区域。
由于短期支撑位料将支撑乏力，金价可能下跌至每盎司1,155美元区域，即2010年7月低点，同时也是金价从2008年低点至2011年9月历史高点1,920.30美元一波涨势的关键回档位。
“从略低于700美元的2008年低位至纪录高位那波涨势的61.8%回档位1,154美元，是我目前的目标位，”Forextrading.TV的首席技术策略师Nicole Elliott说。
分析师表示，金价可能在触及1,150美元支撑区域后展开盘整，尤其是因为市场似乎已经超卖。金价的14日相对强弱指标(RSI)目前在24.4，该指标低于30表明抛售可能过度。
ScotiaMocatta的技术分析师认为，目前而言，金价RSI再创年内新低的可能性不大，表明金价还会进一步下跌。
在触及1,155美元之前，金价可能在2010年1月高点1,161.50美元处获得暂时支撑。
独立技术分析师Cliff Green认为，如该区域失守，长期升势的1,100美元支撑位将发挥作用。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
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