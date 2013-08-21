金价四季度料重归跌势--中金

路透北京8月21日 - 中金公司在其最新商品研究报告中预计，黄金价格将在今年四季度重归跌势，未来两年料在1,100-1,600美元/盎司间波动，受矿产边际成本制约。

中金公司在名为“黄金的寻底之路：来自基本面的视角”的报告中指出，“在三季度的相对强势后，我们预期金价将在四季度重归跌势，但是跌幅相对有限。维持下半年均价1,300美元/盎司，年底1,250美元/盎司的判断。”

报告指出，今年下半年的旺季实物金需求支撑将弱于往年，由于印度进口将持续受制于政府管制政策。但另一方面，投资者抛售也已明显放缓，意味着下半年跌幅受限。

路透报价显示，伦敦现货金上半年跌幅达到26.35%。但自6月底下探1,180美元以来，金价持续反弹。周三盘中报1,368美元/盎司。

中金报告并称，矿产边际成本位置“锚定”了金价的波动区间，2014年黄金的矿产边际成本有望下降至1,300美元/盎司，意味着按照过去30年的历史经验，在大概率的情况下，未来两年，黄金价格的波动区间将维持在1,100-1,600美元/盎司之间。

但报告指出，由于投资者抛售黄金的行动仍将持续，需要更多的实物需求来吸收投资者持仓流出，金价的波动中枢将位于这个区间更靠近下沿的位置，未来两年料在1,250-1,300美元/盎司之间。

中金公司在7月发布的大宗商品展望半年报中预计，下半年大宗商品市场表现将继续今年以来的分化，贵金属中金银仍将趋势下行，铂族金属将继续跑赢金银。 (完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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