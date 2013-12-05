金价下挫1% 因美联储缩减购债前景不明朗

* 周五美国公布就业数据前投资人调整仓位，金价脱离低点

* 美国公布的第三季GDP和上周初请失业金数据强劲

* 关注周五美国非农就业报告

路透纽约/伦敦12月5日 -金价周四下滑1%，因美国经济成长数据令人鼓舞，但企业库存增加引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)不得不暂时维持购债刺激措施，金价大幅缩减跌幅。

交易商称，交投极为震荡，金价稍早一度重挫达2%，但在周五美国公布至关重要的非农就业报告前，市场人士调整仓位，金价回升。

美国公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。而上周初请失业金人数也减少。但潜在国内需求仍迟滞，带动美联储将维持购债计划的可能性。

1905 GMT，现货金大跌1.1%，报每盎司1,229.69美元，远离日低1,216.84美元。

美国2月期金收跌15.30美元，报每盎司1,231.90美元。路透初步数据显示，收盘时成交量可能符合30日均值。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三下降2.7吨，至838.71吨，为2009年初来最低。

现货银跌1.1%，报每盎司19.45美元。现货铂金跌0.8%，报每盎司1,356.99美元。现货钯金上涨0.8%，报每盎司730.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1231.90 -15.30 -1.2 1216.30 1243.20 138,556

COMEX白银期货 19.570 -0.260 -1.3 19.215 19.720 39,288

COMEX铂金期货 1363.50 -12.50 -0.9 1352.90 1369.90 10,093

COMEX钯金期货 736.85 7.60 1.0 722.00 739.00 3,399

现货金 1229.69 -13.52 -1.1 1216.84 1243.54

现货银 19.450 -0.220 -1.1 19.250 19.720

现货铂金 1356.99 -11.51 -0.8 1357.50 1373.50

现货钯金 730.50 6.00 0.8 726.30 735.50 (完)

(编译 李军; 审校 母红)

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